Euforia na giełdzie. WIG20 najwyżej od 2008 roku

Czwartkowa sesja upływa pod znakiem wzrostów, a w jej trakcie WIG20 przebił poziom 3.000 pkt. W indeksie najsilniejsze są Budimex i Alior, które zyskują po ponad 6 proc., silne są pozostałe banki. Dwucyfrowo rosną spółki ukraińskie. Zdaniem analityków, akcje polskich spółek kupują inwestorzy zagraniczni po informacji o możliwym spotkaniu D. Trumpa z W. Putinem.

Ok. godz. 15.50 WIG20 rośnie o 2,3 proc. do ok. 2.999 pkt., a WIG idzie w górę o 1,95 proc. do ok. 110.374 pkt. mWIG40 zwyżkuje o 1,5 proc. do ok. 8.151 pkt., a sWIG80 rośnie 0,6 proc. i wynosi ok. 29.209 pkt.

W trakcie sesji WIG20 przebił poziom 3.000 pkt. Ostatni raz indeks był na tym poziomie w maju 2008 r., a rekordem wszech czasów dla WIG20 jest poziom 3.940,53 pkt., z 29 października 2007 r.

W czwartek na nowych historycznym maksimach znalazły się indeksy: WIG, mWIG40 i WIG Banki.

Kupowanie plotek

„Mamy złamane trzy tysiące punktów na WIG20 i mocne zachowanie banków. Euro się umacnia, indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1,4 proc. No i spółki ukraińskie na GPW mocno zyskują. To efekt spekulacji, że w przyszłym tygodniu być może dojdzie do spotkania Trumpa z Putinem. Na razie jest to kupowanie plotek, zobaczymy, czy stanie się faktem” - powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa Noble Securities.

W czwartek doradca Putina, Jurij Uszakow, ogłosił, że prezydent Rosji i Trump spotkają się w najbliższych dniach. Zgodnie z informacjami strony rosyjskiej, może do tego dojść już w przyszłym tygodniu. Po południu prezydent Rosji Władimir Putin przekazał, że Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) to jedno z możliwych miejsc jego spotkania z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem.

Kreml potwierdza: będzie spotkanie Trump-Putin

W czwartek o 3,7 proc. rośnie kurs Pekao SA, który przed sesją podał wyniki za II kw. 2025 r. Rosną także pozostałe banki notowane w WIG20, w tym Alior idzie do góry o 6,8 proc.

Wyniki giganta rynku bankowego powyżej prognoz

Duże spółki i banki trzymają się mocno

„Ostatnio banki zachowują się bardzo mocno. Alior wczoraj po wynikach poszedł do góry o 7 proc., dzisiaj dodaje kolejne 6 proc., chociaż - moim zdaniem - wyniki były neutralne, czy też neutralne minus” - powiedział Sobiesław Kozłowski.

„Duże spółki zachowują się bardzo mocno, co wskazuje na kapitał zagraniczny. Patrząc po indeksach, najmocniej rosną największe spółki, ale też dobrze, czy bardzo dobrze, średnie podmioty. Outsiderem na ten moment są małe spółki. Widać, że to największy kapitał szuka płynności” - dodał.

Jego zdaniem, taka sytuacja może potrwać do wyjaśnienia kwestii spotkania prezydentów: Stanów Zjednoczonych i Rosji. „Trudno powiedzieć, jak długo może to potrwać, być może cezurą czasową będzie spotkanie Trumpa z Putinem. Zwracałbym też uwagę na oczekiwania co do wrześniowej decyzji Fedu i zachowanie się amerykańskich dziesięciolatek oraz eurodolara” - powiedział Sobiesław Kozłowski.

„Pojawia się też pytanie, czy tego optymizmu ostatnio nie jest za dużo, szczególnie wśród zagranicznych inwestorów, np. patrząc na ostatnie dane z amerykańskiego rynku pracy i rewizje w dół” - dodał.

Rosną spółki z indeksu WIG20

W czwartek rosną prawie wszystkie spółki notowane w WIG20. Najmocniej, o ok. 6,3 proc. zwyżkuje Budimex. Spółka spadała niemal bez przerwy od 24 lipca i od tamtego dnia do 6 sierpnia jej kurs poszedł w dół o niemal 16 proc.

Ponownie dobrze radzą sobie banki. Rosną wszystkie spółki z tego sektora, a najmocniej Millennium, o 8 proc., a następnie Alior Bank i mBank. Ten ostatni zyskuje ponad 5 proc. Najsłabszy jest ING Bank Śląski, ze wzrostem o 1,8 proc. WIG Banki rośnie o 3,5 proc. i wynosi 18.959 pkt. Jest to nowe historyczne maksimum dla tego indeksu.

Zysk netto grupy Banku Pekao w II kwartale 2025 r. wzrósł do 1601 mln zł z 1419 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 3,1 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 1553,3 mln zł. Zdaniem analityków, struktura wyników była bardzo dobra, choć zgodna z oczekiwaniami, wyniki oceniają jako neutralne, zwracając uwagę na solidne wolumeny kredytowe, zwłaszcza w segmencie korporacyjnym.

Prezes banku Cezary Stypułkowski poinformował w trakcie sesji, że Bank Pekao, który w II kwartale zanotował szybszy wzrost portfela kredytowego, na początku III kwartału obserwuje utrzymanie pozytywnego trendu w kredytach.

Wśród blue chipów, o 4 proc. rośnie KGHM, próbując odrabiać spadki, które z przerwami trwały od 25 lipca. Od tamtego dnia do środowego zamknięcia akcje spółki staniały o ponad 7 proc.

Indeksowi WIG20 ciąży spadek Orlenu o 1 proc. Spółka ta przez siedem poprzednich sesji łącznie wzrosła o 0,8 proc.

Prócz Orlenu spada jeszcze tylko Dino, o 0,2 proc.

Wśród komponentów mWIG40 najsłabszą spółką jest Synektik, który spada o 4,5 proc. Spółka poinformowała, że jej zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł w trzecim kwartale roku obrotowego 2024/25 30,5 mln zł wobec 26,2 mln zł zysku oczekiwanych przez rynek. Kurs Synektika rósł na środowej sesji i na zamknięciu zyskał 4,27 proc.

Jedną z najsłabszych w mWIG40 jest Asbis, ze spadkiem o 2,5 proc. Zysk netto j.d. Asbisu wyniósł w drugim kwartale 12,1 mln zł wobec 13,5 mln zł zysku oczekiwanych przez rynek.

Na szerokim rynku mocnymi wzrostami wyróżniają się spółki ukraińskie i niemal wszystkie znajdują się na liście najsilniejszych spółek na GPW. Coal Energy, Agroton i Milkiland zwyżkują o ok. 20-24 proc., a KSG Agro idzie do góry o ponad 16 proc. Astarta rośnie o ponad 11 proc. Jedynie IMC Company rośnie jednocyfrowo, o niecałe 2 proc.

W Europie, indeks FTSE 100 spada o 0,6 proc., DAX zyskuje 1,7 proc., a CAC 40 zwyżkuje o 1,2 proc. Indeksy w USA rosną w przedziale od 0,4 proc. do 0,7 proc.

PAP Biznes, sek

