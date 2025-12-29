Rolnicy szykują się na protest 30 grudnia

We wtorek 30 grudnia odbędzie się ogólnopolski protest rolników. Od godziny 10 do 15 przy drogach krajowych, trasach o dużym natężeniu ruchu oraz na wiaduktach pojawią się oflagowane ciągniki i maszyny rolnicze. Akcja ma być wyrazem sprzeciwu wobec planów podpisania umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur.

Protest ma mieć pokojowy charakter. Organizatorzy nie planują blokowania dróg. Chodzi o pokazanie skali sprzeciwu wobec porozumienia, które zagraża polskiej wsi, krajowej produkcji, a także bezpieczeństwu żywnościowemu.

Miejsc, w których odbędą się demonstracje systematycznie przybywa. Jest ich już ponad 120.

Protestujący chcą, żeby rząd – zamiast kluczyć – zajął jednoznaczne stanowisko wobec umowy. Obawiają się napływu taniej południowoamerykańskiej żywności, produkowanej w warunkach niespełniających unijnych norm środowiskowych i sanitarnych oraz zasad dobrostanu zwierząt. Twierdzą, że Bruksela prowadzi zaplanowaną grę na rzecz wyniszczenia europejskich rolników na rzecz partykularnych interesów – przede wszystkim Berlina.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

