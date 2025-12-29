Drastyczny ruch: 50-krotna obniżka kapitału PKP Cargo!

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP Cargo obniżyło w poniedziałek kapitał zakładowy poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji spółki z 50 do 1 zł, a uzyskaną w ten sposób kwotę prawie 2,195 mld zł przeznaczyło na pokrycie straty netto przewoźnika z 2024 r.

Za odpowiednią uchwałą w sprawie obniżenia kapitału oddano ponad 95 proc. głosów z akcji stanowiących 49,6 proc. kapitału zakładowego.

W innym głosowaniu akcjonariusze zgodzili się na odpowiednią zmianę statutu PKP Cargo, przewidującą obniżenie kapitału zakładowego z 2,239 mld zł do niespełna 44,8 mln zł w związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji z 50 do 1 zł.

Wykazana strata netto PKP Cargo za 2024 r. wyniosła 2,412 mld zł. Dzięki częściowemu pokryciu za pomocą obniżenia kapitału zakładowego strata zostaje zredukowana do 218 mln zł, co ma zostać pokryte z kapitału zapasowego.

Zarząd PKP Cargo uzasadniał zgłoszenie projektu uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego tym, że przy wartości nominalnej akcji równej 50 zł i rynkowym kursie na poziomie 16 zł nie jest w stanie pozyskać finansowania od zewnętrznego inwestora, a w konsekwencji również dodatkowego kapitału, natomiast jest zdobycie jest konieczne dla dalszego sprawnego funkcjonowania spółki.

Jak napisano w uzasadnieniu, obniżenie kapitału zakładowego jest jednym z rekomendowanych sposobów restrukturyzacji bilansowej spółki, który wskazano w Wytycznych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2024.

Walne powołało też do rady nadzorczej Jacka Męcinę.

Spółka od dwóch lat w głębokiej restrukturyzacji

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-procentowym udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze – 54,91 proc.

W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki. Także w lipcu ub.r. zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki, w efekcie czego zatrudnienie spadło o 3665 pracowników. Na początku czerwca br. PKP Cargo po raz kolejny poinformowało, że zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe. Tym razem zwolnienia miałyby objąć do 1041 pracowników w 2025 r. oraz do 1388 w 2026 r.

PKP Cargo w III kwartale 2025 r. wypracowało 7,5 mln zł zysku i 36,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Zgodnie z informacjami spółki w okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. przeznaczyła ona na inwestycje 304,2 mln zł, czyli mniej o 42,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. Przeznaczone były one na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy i przeglądy okresowe taboru).

23 grudnia 2025 r. PKP Cargo pozwało Skarb Państwa na 1,522 mld zł; spółka żąda odszkodowania za wykonanie tzw. decyzji węglowej Prezesa Rady Ministrów z lipca 2022 r., nakazującej przewoźnikowi transport węgla, kupionego za granicą przez PGE Paliwa oraz Węglokoks. W 2024 r. ówczesny zarząd PKP Cargo ogłosił, że wykonanie tzw. decyzji węglowej wiązało się ze szkodą dla przewoźnika, który musiał porzucić komercyjne i rentowne zlecenia i skierować tabor do bałtyckich portów, gdzie oczekiwał na importowany węgiel.

PAP, sek

