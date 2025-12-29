Kary UOKiK. Piramidy finansowe w nowym wydaniu

Prezes UOKiK nałożył łącznie ponad 24 mln zł kary na spółki iGenius oraz International Markets Live za prowadzenie systemów promocyjnych typu piramida - poinformował urząd w poniedziałek. Firmy deklarują działalność edukacyjną, ale w rzeczywistości prowadzą nielegalną działalność – dodał.

Jak podał UOKiK w komunikacie, prezes urzędu Tomasz Chróstny nałożył karę w wysokości ponad 14,6 mln zł na iGenius oraz blisko 9,5 mln zł na International Markets Live. Obie spółki są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych. W kwietniu urząd wystosował ostrzeżenia publiczne wobec obu podmiotów - podkreślił urząd.

Według UOKiK-u firmy te deklarują działalność edukacyjną, ale ich model funkcjonowania spełnia określoną w przepisach definicję zabronionych systemów promocyjnych typu piramida, w których uczestnicy wynagradzani są głównie za rekrutację kolejnych osób, a nie za sprzedaż produktów. Systemy te są zakazane na gruncie prawa polskiego oraz unijnego, niosą bowiem za sobą duże ryzyko strat finansowych dla konsumentów - zaznaczono.

Decyzja wobec iGenius jest nieprawomocna, spółka może odwołać się od niej do sądu. Jak podał urząd, firma za pośrednictwem platformy internetowej oferuje szkolenia online z inwestowania przez internet. W zamian za jednorazową opłatę w wysokości od ok. 100 dol. do ok. 1500 dol. internauci otrzymują miesięczny dostęp do wybranych treści. Jednocześnie są zachęcani, by dołączyć do programu partnerskiego promującego platformę, w którym po opłaceniu stałego abonamentu za dostęp do platformy, będą mogli otrzymać wynagrodzenie za rekrutowanie kolejnych członków. Wielu robiło to np. poprzez intensywne działania w mediach społecznościowych, zdaniem spółki niezgodnie z modelem biznesowym iGenius.

Według UOKiK-u w przekazach promotorów iGenius dominowała narracja, że dzięki platformie każdy może zostać milionerem i w mgnieniu oka zmienić swoje życie. Wyobraźnię nowych członków miały pobudzać zdjęcia epatujące bogactwem czy relacje z egzotycznych podróży. „To charakterystyczne dla systemów promocyjnych typu piramida, które kuszą członków atrakcyjnym wynagrodzeniem za rekrutację kolejnych osób oraz budowanie struktury sprzedażowej” – zaznaczył urząd i dodał, że taką działalność potwierdziło postępowanie przeprowadzone przez UOKiK.

Oferta produktów i usług online

Decyzja wobec spółki International Markets Live (obecnie Iyovia) jest prawomocna - wskazał urząd. Dodał, że firma 23 maja zaniechała stosowania niedozwolonej praktyki. Wcześniej sprzedawała online cyfrowe produkty i usługi edukacyjne z zakresu rynków finansowych, kryptowalut oraz e-commerce w ramach miesięcznych dostępów do pakietów zwanych akademiami. W celu promocji swojej działalności firma prowadziła program partnerski. Aby do niego wejść, w momencie rejestracji należało zaakceptować warunki określone w umowie Niezależnego Przedsiębiorcy (Independent Business Owner, IBO), uiścić opłatę początkową oraz dokonywać comiesięcznych wpłat w tej samej wysokości. IBO otrzymywał prowizje w oparciu o skuteczną sprzedaż produktów i usług spółki dokonywaną osobiście lub przez partnerów, których zwerbował do struktury sprzedaży.

„ Faraonowie biznesu” działają w mediach społecznościowych

Postępowanie przeprowadzone przez UOKiK wykazało, że korzyści z udziału w programie były uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia nowych członków, co świadczy o tym, że spółka prowadziła system promocyjny typu piramida - wskazał urząd.

„Mogłoby się wydawać, że projekty promocyjne typu piramida to relikt lat 90, jednak ich współczesne wersje zyskały w internecie nowe życie. Przybrały maski nowoczesności, profesjonalizmu i prestiżu. W miejsce obietnic cudownych inwestycji – promują dostęp do narzędzi tradingowych, algorytmów sztucznej inteligencji, szkoleń z inwestowania, kursów e-commerce czy pakietów edukacyjnych. Do tego współcześni »faraonowie biznesu« umiejętnie wykorzystują media społecznościowe oraz influencerów pokazujących na swoich kanałach rzekomo królewskie życie. Dlatego regularnie tropimy, demaskujemy i eliminujemy tego typu działalność. Jednak uwaga! Nic nie zastąpi konsumenckiej czujności i zdrowego rozsądku” – zaznaczył cytowany w komunikacie Prezes Urzędu Tomasz Chróstny.

PAP, sek

