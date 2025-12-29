Ceny mleka na równi pochyłej

Sytuacja na rynku mleka w Polsce wyraźnie się pogarsza, co wynika z kolejnych spadków cen skupu. Stawki oferowane producentom obniżają się z miesiąca na miesiąc i w listopadzie były niższe o 3 proc. miesiąc do miesiąca oraz o ponad 8 proc. rok do roku.

Najwyższe ceny niezmiennie notowano w województwie podlaskim, gdzie wyniosły one przeciętnie 230 złotych za hektolitr. Najmniej za mleko płacono w województwie łódzkim – niewiele ponad 197 złotych za hektolitr. W listopadzie różnica między najwyższą a najniższą ceną skupu zwiększyła się do 30 groszy na litrze. W trzech regionach ceny mleka spadły już poniżej poziomu 2 złotych za litr, co dodatkowo pogłębia trudną sytuację producentów i bardzo niepokoi całą branżę.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skarb Podhala. Pod regionem jezioro wrzącej wody

Posiadacze pół biliona dolarów drżą ze strachu

Dlaczego festiwal blagi Tuska będzie trwał?

»»Ile Polacy płacą za paliwo? – oglądaj Tele-ekspres w telewizji wPolsce24