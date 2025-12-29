Ceny mleka na równi pochyłej
Sytuacja na rynku mleka w Polsce wyraźnie się pogarsza, co wynika z kolejnych spadków cen skupu. Stawki oferowane producentom obniżają się z miesiąca na miesiąc i w listopadzie były niższe o 3 proc. miesiąc do miesiąca oraz o ponad 8 proc. rok do roku.
Najwyższe ceny niezmiennie notowano w województwie podlaskim, gdzie wyniosły one przeciętnie 230 złotych za hektolitr. Najmniej za mleko płacono w województwie łódzkim – niewiele ponad 197 złotych za hektolitr. W listopadzie różnica między najwyższą a najniższą ceną skupu zwiększyła się do 30 groszy na litrze. W trzech regionach ceny mleka spadły już poniżej poziomu 2 złotych za litr, co dodatkowo pogłębia trudną sytuację producentów i bardzo niepokoi całą branżę.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
