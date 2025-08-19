Pierwszy szantaż Tuska wobec prezydenta Nawrockiego. "Wetuj to!"

Panie prezydencie Nawrocki, wetuj to! Niech Donald Tusk kręci wiatrakami w Brukseli, a nie w polskich wsiach.

Ach, jakże sprytnie! Rząd Donalda Tuska, mistrzowie europejskiego slalomu, wciska prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ustawę wiatrakową z szantażem last minute: mrożenie cen energii dla gospodarstw domowych do końca 2025 r. Bo kto by nie chciał tańszego prądu?

Tylko że to popularne mrożenie (137 zł za rok na dom) wrzucono do projektu o wiatrakach, by zmusić nowego prezydenta do podpisu.

Albo akceptujesz wiatraki 500 m od chałup, albo miliony Polaków zapłacą drożej

– oto logika Donalda Tuska.

Panie prezydencie, nie daj się nabrać na ten bubel, bo Polska skończy jak zielone ofiary Unii Europejskiej: z chaosem, blackoutami i kosmicznymi rachunkami za prąd.

Weźmy Niemcy, naszego „lidera” w Energiewende.

