Kawa może pomagać w kontroli cukrzycy

W palonej kawie odkryto związki chemiczne, które bardzo skutecznie hamują enzym decydujący o tym, jak szybko po posiłku rośnie poziom cukru we krwi. Niektóre z nich w testach laboratoryjnych wypadły lepiej niż popularny lek przeciwcukrzycowy - ustalili naukowcy z Chin.

Zespół dr. Minghua Qiu z Chińskiej Akademii Nauk poszukiwał związków hamujących działanie ?-glukozydazy, czyli enzymu odpowiedzialnego za rozkład węglowodanów i tempo poposiłkowego wzrostu poziomu cukru we krwi. Mechanizm ten ma kluczowe znaczenie w rozwoju cukrzycy typu 2, dlatego ?-glukozydaza jest jednym z głównych celów terapii tej choroby.

Jak wyjaśnili badacze na łamach pisma „Beverage Plant Research”, produkty spożywcze, zwłaszcza takie jak kawa, mają bardzo złożony skład chemiczny, przez co ich analizowanie jest skomplikowane, czasochłonne i często mało precyzyjne.

Dlatego na potrzeby badania opracowali zupełnie nową, trzystopniową metodę poszukiwania związków bioaktywnych, która pozwoliła jednocześnie przyspieszyć testy i ograniczyć zużycie rozpuszczalników. W efekcie badacze zidentyfikowali trzy wcześniej nieznane cząsteczki z grupy estrów diterpenowych, posiadające zdolność hamowania ?-glukozydazy. Substancje te nazwali caffaldehydami A, B i C.

Dokładne analizy ujawniły, że nowo odkryte związki silniej i skuteczniej hamowały ?-glukozydazę niż akarboza - lek stosowany w terapii cukrzycy typu 2.

Zdaniem autorów odkrycie to otwiera drogę do dalszych badań nad kawą jako potencjalnym źródłem składników wspierających kontrolę poziomu cukru we krwi. Konieczne są jednak kolejne eksperymenty, obejmujące testy na organizmach żywych oraz ocenę bezpieczeństwa nowo odkrytych substancji.

Naukowcy podkreślili też, że opracowana przez nich strategia badawcza może zostać wykorzystana do analizy innych produktów spożywczych o złożonym składzie chemicznym.

Katarzyna Czechowicz (PAP), sek

