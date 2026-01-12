Trzy grzechy i deficyt– co z tym zrobi prezydent?

Już zgrubna analiza przyjętej przez koalicję 13 grudnia ustawy budżetowej na 2026 rok, pozwala na stwierdzenie, że zagraża ona bezpieczeństwu państwa w co najmniej w trzech dziedzinach: wymiaru sprawiedliwości, w zakresie funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, a także funkcjonowania systemu ochrony zdrowia – alarmuje dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Przypomnijmy, że rządząca koalicja na etapie prac sejmowych dokonała poważnych cięć w budżetach Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także poważnej redukcji (aż o 95 mln zł) środków na płace dla pracowników sądów, a na etapie prac senackich z kolei cięć w budżetach Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Oznacza to nim mniej ni więcej, tylko poważne zagrożenia dla funkcjonowania tych instytucji, przecież opisanych w Konstytucji RP, a w konsekwencji poważne trudności w zapewnieniu możliwości dochodzenia sprawiedliwości przez obywateli RP – zwraca uwagę ekonomista na portalu wPolityce.pl.

Nie ma dość pieniędzy na służby specjalne i służbę zdrowia

W czasie prac nad budżetem, sejmowa komisja ds. służb jednomyślnie przyjęła dezyderat, że w budżetach dwóch agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego państwa brakuje co najmniej 475 mln zł, koniecznych dla ich normalnego funkcjonowania. (…). Ostatecznie udało się dołożyć do budżetu tej pierwszej kwotę 165 mln zł, co oznacza że w dalszym ciągu brakuje przynajmniej 80 mln zł do budżetu tej drugiej tylko 55 mln zł co oznacza, że do normalnego funkcjonowania zabraknie jej aż 174 mln zł. Poprawki te wprawdzie trochę poprawiły budżety obydwu Agencji ale w dalszym ciągu zgodnie z dezyderatem komisji ds. służb brakuje w nich przynajmniej 254 mln zł, przypomnijmy do ich normalnego funkcjonowania - stwierdza poseł PiS.

I na koniec dramatyczna sytuacja w ochronie zdrowia zagrażająca naszemu bezpieczeństwu zdrowotnemu, jak bowiem przyznaje sama minister zdrowia, w budżecie NFZ na następny rok zabraknie przynajmniej 23 mld zł – przypomina autor komentarza.

Czy prezydent weźmie za to odpowiedzialność?

W tej sytuacji prezydent Karol Nawrocki stanie przed poważnym dylematem, ponieważ zgodnie z artykułem 126 odpowiada przecież za bezpieczeństwo państwa, a jak wynika z powyższej zgrubnej analizy jest ono zagrożone przynajmniej w tych trzech obszarach - wskazuje ekonomista.



