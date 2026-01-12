Zima „czyści” magazyny gazu
Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 54,9 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 69,8 proc. W magazynach znajduje się obecnie 627,14 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.
W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 47,4 proc., a we Francji to 48,3 proc. We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 69,0 proc., w Austrii 57,7 proc., a w Hiszpanii 66,2 proc. W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 41,2 proc.
Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 55,2 proc., a Czesi w 61,9 proc.
W Polsce w magazynach gazu jest 27,74 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 76,4 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 83,7 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.
PAP Biznes, sek
