USDPLN wrócił do 3,60

Dolar traci, bo dziennik „New York Times” ujawnił, że Departament Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie przeciwko szefowi Fed i jest bliski postawienia mu zarzutów natury kryminalnej. W kraju wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w najbliższą środę. Nie oczekuje się zmian w poziomie stóp procentowych.

Piątkowe dane z rynku pracy USA można uznać za niezłe - ich wynikiem jest przesunięcie oczekiwań, co do cięć stóp procentowych przez Fed w tym roku na okres II kwartału przez część największych banków inwestycyjnych w USA. Teoretycznie powinna być to dobra informacja, ale amerykańska waluta dzisiaj traci. I to nie dlatego, że Sąd Najwyższy USA nie wydał w piątek wyroku ws. legalności ceł wprowadzonych w zeszłym roku przez Donalda Trumpa, bo prędzej czy później (raczej jeszcze w styczniu) taką decyzję podejmie. Dolar traci, bo New York Times ujawnił, że Departament Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie przeciwko szefowi Fed i jest bliski postawienia mu zarzutów natury kryminalnej za rzekome nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków na remont siedziby Fed, który ich zdaniem był nazbyt kosztowny. Jerome Powell potwierdził te doniesienia dodając, że sędziowie szukają pretekstu, aby mu zaszkodzić, gdyż nie realizował polityki niskich stóp procentowych, jakiej oczekiwał Trump. Jego zdaniem sprawa remontu została już wyjaśniona podczas jego zeznań w czerwcu ub.r. Szef Fed dostał jednak nieoczekiwane wsparcie w postaci oświadczenia republikańskiego senatora Thoma Tillisa, który mocno skrytykował działania Donalda Trumpa i zagroził blokadą kolejnych nominacji do Fed do czasu pełnego rozstrzygnięcia tej sprawy, także po stronie Departamentu Sprawiedliwości (Tillis zasiada w tzw. senackiej komisji bankowości). Tym samym obawy rynków, co do tego, że ludzie Trumpa szykują zamach na niezależność Fed, mogą długo się nie utrzymać. Obserwowana słabość dolara na szerokim rynku, może być krótkotrwała.

Globalne napięcia będzie generować geopolityka - w tle mamy nie tylko Wenezuelę, ale bardziej Iran i retorykę USA wobec Grenlandii. Jednocześnie w tym tygodniu USA chcą podbić sprawę szybszego uniezależnienia się od Chin w temacie metali ziem rzadkich, naciskając mocniej na swoich partnerów w tej sprawie. Sentyment na Wall Street też jest nieco słabszy. To wszystko powinno prowadzić do powrotu w stronę silniejszego dolara i słabszych walut EM, w tym złotego.

W kraju wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w najbliższą środę. Nie oczekuje się zmian w poziomie stóp procentowych, ale i też taki ruch już na tym posiedzeniu, można by wytłumaczyć czynnikami makroekonomicznymi (niska inflacja). Gdyby tak się stało, to byłby to negatywny impuls dla złotego.

Na razie złoty jest silny, zwłaszcza widać to na EURPLN. Ale i też wspomniany EURPLN nie ma większej przestrzeni do ruchu w dół, biorąc pod uwagę wspomniane czynniki natury fundamentalnej.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

