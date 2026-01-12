Geopolityka nie zatrzymała rynków akcji

W tym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się publikacja grudniowych danych inflacyjnych w USA. Zaskakująco niski odczyt w listopadzie niewątpliwie pomógł bykom w końcówce roku. Pod wpływem kolejnych napięć geopolitycznych drożeją metale szlachetne. Po bardzo udanym tygodniu nie wykluczamy schłodzenia nastrojów na krajowym rynku akcji.

Po czwartkowej korekcie inwestorzy ponownie zabrali się do kupowania akcji na GPW, co pozwoliło postawić „kropkę nad i” w skali całego tygodnia. WIG20 zyskał w piątek 1,3 proc., mWIG40 1,44 proc., a sWIG80 1,45 proc.. Ubiegły tydzień niewątpliwie należał do segmentu małych i średnich spółek – w skali ostatnich pięciu sesji indeksy te wzrosły o ponad 3 proc., zostawiając daleko w tyle WIG20. Nasza teza inwestycyjna na 2026 rok zakłada, że prawidłowość ta będzie kontynuowana. Biorąc pod uwagę szerokość ostatnich wzrostów w indeksach mWIG40 i sWIG80, naszym zdaniem udany start roku nie jest dziełem przypadku.

Należy jednak przyznać, że tym razem GPW miała wsparcie w postaci rynków bazowych. Kolor zielony przeważał w piątek na zdecydowanej większości parkietów europejskich – niemiecki DAX zyskał ostatecznie 0,53 proc., a francuski CAC40 1,44 proc.. Pozytywnie rozstrzygnęła się również sesja na Wall Street – indeks S&P 500 zyskał 0,65 proc., Nasdaq 0,81 proc., a Dow Jones Industrial 0,48 proc.. Grudniowe dane z amerykańskiego rynku pracy zostały odebrane neutralnie. Liczba nowych etatów w gospodarce amerykańskiej była niższa od oczekiwań (50 tys. vs prognoza na poziomie 66 tys.), poza tym pojawiła się duża negatywna rewizja danych październikowych (-68 tys.). Pozytywnym aspektem tych publikacji był jednak spadek stopy bezrobocia z poziomu 4,6 proc. do 4,4 proc.. Uważamy, że dane te dają mandat Fed do tego, by jeszcze przed upływem kadencji J. Powella powrócić do obniżek stóp procentowych.

Ostatecznie inwestorzy nie doczekali się w piątek wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie ceł nałożonych przez administrację Donalda Trumpa. Zakłady rynkowe szacują, że szanse na pozostawienie taryf w niezmienionej formie wynoszą zaledwie 30 proc. W praktyce nie oznacza to, że USA zostaną zobligowane do zwrotu pobranych ceł – administracja w Białym Domu zapewne jest gotowa na rozstrzygnięcie podważające legalność tych działań i dysponuje innymi aktami prawnymi, które pozwolą utrzymać dotychczasowe stawki celne. Wiele wskazuje na to, że rozwiązania te będą nieco bardziej „karkołomne”, ale w tym przypadku niewątpliwie cel uświęca środki.

W tym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się publikacja grudniowych danych inflacyjnych w USA. Zaskakująco niski odczyt w listopadzie niewątpliwie pomógł bykom w końcówce roku. W kontekście grudnia konsensus wskazuje na utrzymanie się inflacji CPI na poziomie 2,7 proc. r/r. Na naszym lokalnym podwórku decyzję o stopach procentowych podejmie RPP – konsensus rynkowy zakłada przerwę w obniżkach, jednak nie wykluczamy, że członkowie Rady, zachęceni wstępnym odczytem inflacyjnym za grudzień (CPI 2,4 proc. r/r), podejmą inną decyzję.

W momencie pisania komentarza na parkietach azjatyckich dominuje zieleń – Hang Seng zyskuje ok. 0,9 proc., a koreański KOSPI 0,4 proc. Pod wpływem kolejnych napięć geopolitycznych drożeją metale szlachetne – nasilające się antyrządowe demonstracje w Iranie po raz kolejny sprowokowały D. Trumpa do wypowiedzi, w której nie wykluczył on w tym kraju interwencji zbrojnej. Kontrakty futures na indeksy europejskie sugerują otwarcie nieco poniżej kreski. Po bardzo udanym tygodniu nie wykluczamy również schłodzenia nastrojów na krajowym rynku akcji.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

