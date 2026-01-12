Ukraińcy chcieli nam podrzucić zgniłą paszę
Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała na granicy w Dorohusku ponad 280 ton spleśniałej śruty słonecznikowej z Ukrainy. Graniczny lekarz weterynarii wydał decyzję nakazującą zwrot towaru poza Unię Europejską. Wagony ze śrutą zostały cofnięte do Ukrainy.
Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska przekazała, że w czterech wagonach pociągu towarowego z Ukrainy funkcjonariusze znaleźli ponad 280 ton śruty słonecznikowej, która zgodnie z przedstawioną dokumentacją do odprawy celnej przeznaczona była na cele paszowe.
Funkcjonariusze podczas kontroli stwierdzili, że śruta jest zawilgocona, ma zapach stęchlizny, widoczną pleśń i nie spełnia wymogów bezpieczeństwa produktu. W takim stanie towar nie mógł wjechać do UE.
O wyniku kontroli celnej powiadomiony został Graniczny Lekarz Weterynarii w Dorohusku, który wydał decyzję o zakazie przywozu śruty na teren UE i jednocześnie nakazał wywóz towaru poza UE. **Wagony ze śrutą zostały cofnięte na Ukrainę
PAP, sek
