Ławrow: spotkanie Putina z Zełenskim nie jest planowane
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że nie jest planowane spotkanie rosyjskiego lidera Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - przekazała w piątek agencja Reutera, powołując się na media rosyjskie.
Ławrow dodał, że Putin będzie mógł spotkać się z Zełenskim, kiedy zostanie przygotowana agenda ewentualnego szczytu. Obecnie takowej nie ma - stwierdził minister w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji NBC.
Szef rosyjskiej dyplomacji powiedział, że Moskwa zgodziła się wykazać elastycznością w kilku kwestiach poruszonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas ubiegłotygodniowego spotkania na Alasce. Natomiast kiedy prezydentowi Ukrainy przedstawiono kilka „warunków niezbędnych dla postępu ku pokojowi” na wszystkie odpowiedział „nie” - oświadczył Ławrow.
Zobaczymy, czy przywódcy Rosji i Ukrainy, Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski, będą razem pracować; wolałbym, by najpierw doszło do ich dwustronnego spotkania - powiedział w piątek prezydent USA Donald Trump.
- Są bardzo różni, nie dogadują się zbyt dobrze z wiadomych względów. Zobaczymy, czy będę musiał tam być. Wolałbym nie. Wolałbym, żeby oni się spotkali. W międzyczasie dalej walczą i zabijają ludzi, co jest bardzo głupie - podkreślił w rozmowie z dziennikarzami Trump.
Powtórzył, że przyczynił się już do zakończenia kilku konfliktów i że sądził, iż wojna w Ukrainie będzie najłatwiejszą do zakończenia, a okazała się najtrudniejsza.
Dzień wcześniej powiedział, że „w ciągu dwóch tygodni” będzie wiadomo, co dalej z pokojem w Ukrainie. Dodał, że jeśli nie będzie postępu, możliwe, że potrzebna będzie „inna taktyka”.
Warunki pokoju według Rosji
Jak poinformowała wcześniej w piątek agencja Reutera, powołując się na trzy źródła, Putin żąda, aby:
-Ukraina zrezygnowała z całego wschodniego Donbasu,
-wyrzekła się ambicji członkostwa w NATO,
-zachowała neutralność i nie wpuszczała wojsk zachodnich do kraju.
Prezydent Zełenski wielokrotnie odrzucał pomysł wycofania się z uznanych przez społeczność międzynarodową ziem ukraińskich w ramach ewentualnego porozumienia pokojowego. Argumentował, że przemysłowy region Donbasu służy jako twierdza powstrzymująca rosyjskie postępy w głąb Ukrainy. W czwartek prezydent powiedział dziennikarzom, że jest to „kwestia przetrwania naszego kraju, z uwzględnieniem najsilniejszych linii obrony”.
Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), PAP, sek
