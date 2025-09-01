Biznes na Wschodzie – konferencja w Augustowie

15 września debata wokół pozycji ekonomicznej oraz wyzwań stojących przed firmami i inwestorami działającymi w woj. podlaskim i terenach Polski Wschodniej.

Na konferencji „Biznes na Wschodzie” zorganizowanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 15 września w Augustowie w trzech panelach będzie rozważany temat pozycji ekonomicznej oraz wyzwań stojących przed firmami i inwestorami działającymi w woj. podlaskim i terenach Polski Wschodniej w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej. Praktycznym efektem debaty ma być określenie, jak wzmacniać odporność lokalnych firm na istniejące wyzwania ekonomiczne.

Organizatorom zależy nam na stworzeniu platformy do dyskusji oraz wypracowania rozwiązań wspierających partnerską współpracę między lokalną społecznością, przedsiębiorcami a władzami rządowymi i samorządowymi.

Program konferencji „Biznes na Wschodzie”

10.00 – 10.55 Rejestracja gości

11.00 – 11.25 Przemówienia otwierające

11.30 – 12.30

Panel: „Strategiczne położenie Podlasia - szansa czy wyzwanie? Jak prowadzić biznes w poczuciu zagrożenia?”

● Tematyka: Podlasie i Przesmyk Suwalski jako region przygraniczny, określany jako kluczowy dla bezpieczeństwa Polski, jego położenie w pobliżu wschodnich granic Unii Europejskiej i NATO, wpływ bliskości Rosji i Białorusi na rozwój gospodarczy.

● Dyskusja: Jaka jest rzeczywistość prowadzenia działalności gospodarczej na Podlasiu, jakie wyzwania stawia obecna sytuacja geopolityczna oraz bliskość Białorusi i Rosji? Jak można wspierać lokalny biznes w kontekście geopolitycznym?

12.35 – 13.35

Panel: „Inwestycje na Podlasiu: od małych firm do międzynarodowych korporacji. Jak wspierać rozwój podlaskich firm w obliczu niestabilności geopolitycznej i problemów rynku pracy?”

● Tematyka: Czy Podlasie to jedynie turystyka? Jakie sektory gospodarki rozwijają się na Podlasiu? Czym cechują się gospodarczy liderzy regionu?

● Dyskusja: Jak wspierać i przyciągnąć inwestorów do regionu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie regionów geopolitycznie niestabilnych? Jakie środki wsparcia oferują władze oraz instytucje rozwojowe i finansowe?

13.55 – 15.00

Panel lub Fireside chat: Jak wzmocnić odporność lokalnych firm na sytuacje kryzysowe oraz jakich instrumentów finansowych użyć? Jaka powinna być w tym rola Państwa?

● Dyskusja: Jak przygotować i uodparniać biznes na niespodziewane kryzysy, zarówno ekonomiczne, jak i polityczne? Jakie narzędzia i strategie pomogą w przetrwaniu w trudnych czasach? Jak budować współpracę między organami administracji rządowej i lokalnej a biznesem w zakresie bezpieczeństwa?

15.00 – 19.30

Lunch i rejs po jeziorach augustowskich (w zależności od warunków pogodowych)

