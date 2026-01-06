Padł rekord rekordów zakupu nowych aut!

Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony wzrosła o 7,95 proc. (+49 184 szt.) do 667 578 szt. w 2025 r., podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. W samym grudniu liczba rejestracji wzrosła o 21,58 proc. r/r do 76 290 szt.; w ujęciu m/m wzrost wyniósł 38,77 proc.

„W grudniu ubiegłego roku liczba rejestracji samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t była wyższa niż w grudniu 2024 roku o 21,58 proc. r/r. Taki rezultat oznacza kontynuację trendu wzrostowego na rynku sprzedaży nowych samochodów (szósty miesiąc z rzędu wzrostu rok do roku)” - czytamy w komunikacie.

Padł rekord rekordów

Wynik grudniowy jest rekordowo wysoki, podobnie jak i rezultat całego roku. To najlepszy roczny wynik rejestracji samochodów (zarówno osobowych, jak i dostawczych) w historii, według naszych szacunków najprawdopodobniej lepszy nawet od dotychczas rekordowego roku 1999, podał Samar.

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w grudniu 2025 r. zarejestrowano w Polsce 67 780 samochodów osobowych, o 21,71 proc. (+12 090 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 38,25 proc. (+18 753 szt.) więcej niż listopadzie ub.r. W całym 2025 roku w Polsce zarejestrowano 597 428 nowych samochodów osobowych, o 8,32 proc. więcej w stosunku do 2024 roku (+45 863 szt.), wskazano także.

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów w grudniu 2025 roku zarejestrowano w Polsce 8 510 samochodów dostawczych, o 20,6 proc. (+1 453 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 43,03 proc. (+2 560 szt.) więcej niż w listopadzie ub.r. W 2025 roku zarejestrowano łącznie 70 150 aut dostawczych, o 5 proc. (+3 321 szt.) więcej r/r.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dekalog Narodowego Przetrwania – by Polska nie wymarła!

Dostaniesz pieniądze, ale podaj… dane wrażliwe!

Jak się rozjechały drogi Polski i Wenezueli

»»Rosną opłaty za polskie drogi! Koniec bardzo długiego weekendu – oglądaj „Piatkę wGospodarce.pl” w telewizji wPolsce24