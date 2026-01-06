Trump: ropa w Wenezueli będzie nasza

Prezydent USA Donald Trump powiedział publicyście telewizji MS NOW, że różnica między interwencjami USA w Iraku i Wenezueli polega na tym, że tym razem Stany Zjednoczone „zatrzymają ropę”. Miał też stwierdzić, że jest ona sygnałem dla Rosji i Chin.

Joe Scarborough, gospodarz porannego programu „Morning Joe”, relacjonował w ten sposób swoją telefoniczną rozmowę z Trumpem na temat interwencji.

„Powiedziałem mu: „panie prezydencie, kiedy mówi pan, cytuję: »będziemy wszystkim rządzić«, to oczywiście rodzi głębokie obawy ze względu na katastrofę w Iraku. Odpowiedź prezydenta brzmiała: »Joe, różnica między Irakiem i tym jest taka, że Bush nie zatrzymał ropy. My zatrzymamy ropę«” - opowiadał publicysta i były republikański kongresmen. Dodał, że jest ciekawy, co o tym by pomyślał Zbigniew Brzeziński, ojciec współprowadzącej program Miki Brzezinski.

Trump miał również długo rozwodzić się nad doskonałością operacji wojskowej w Wenezueli i podkreślił, że wysyła to mocny sygnał o sile Ameryki przywódcom Rosji, Iranu i Chin.

Prezydent USA wielokrotnie wcześniej mówił, że błąd amerykańskiej inwazji na Irak polegał m.in. na tym, że USA nie przejęły złóż irackiej ropy naftowej. W swoich wypowiedziach po operacji pojmania Nicolasa Maduro skupiał się też głównie na korzyściach, jakie USA osiągną z rewitalizacji wenezuelskiego sektora naftowego. W poniedziałkowej rozmowie z telewizją NBC zapowiedział, że amerykańskie firmy naftowe mogą otrzymać od państwa rekompensatę za poniesione inwestycje w Wenezueli. Według m.in. Politico, amerykańskie koncerny nie są jednak chętne do powrotu do kraju, w tym ze względu na ryzyko polityczne.

Nacisk Trumpa na sprawę złóż surowców różni się od podejścia prezentowanego przez sekretarza stanu USA Marco Rubio, który w niedzielnych wywiadach podkreślał, że w sobotniej operacji „nie chodziło o zabezpieczenie pól naftowych”. Rubio zapowiadał też, że chce, by zyski z wydobycia surowca trafiały do Wenezuelczyków i nie były rozkradane przez „niewielką garstkę piratów”.

Donald Trump powiedział kilka godzin po przejęciu Maduro, że spodziewa się, iż największe amerykańskie firmy naftowe wydadzą miliardy dolarów na zwiększenie produkcji ropy w Wenezueli, po tym jak w ciągu ostatnich dwóch dekad spadła ona do około jednej trzeciej szczytu z powodu niedoinwestowania i sankcji.

Sekretarz energii USA Chris Wright planuje spotkać się w tym tygodniu z przedstawicielami amerykańskich firm naftowych, aby omówić zwiększenie produkcji ropy w Wenezueli po obaleniu przez siły amerykańskie Maduro - podają źródła zbliżone do sprawy.

Spotkania te są kluczowe dla spełnienia nadziei administracji na przywrócenie czołowych amerykańskich firm naftowych do południowoamerykańskiego kraju po tym, jak rząd tego kraju prawie dwie dekady temu przejął kontrolę nad amerykańskimi operacjami energetycznymi w tamtym rejonie. Wenezuela dysponuje największymi na świecie rezerwami ropy naftowej, które mogą być rafinowane przez specjalnie zaprojektowane amerykańskie rafinerie. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało lat pracy i miliardów dolarów - twierdzą analitycy.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

