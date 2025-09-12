207 firm bankrutów. Jakie długi zostawiły?

Firmy wpisane do Krajowego Rejestru Długów, które ogłosiły upadłość w pierwszej połowie 2025 r., zostawiły ponad 31 mln zł niespłaconych zobowiązań - podał w raporcie KRD. W I półroczu br. najwięcej problemów finansowych miały firmy przemysłowe, handlowe i budowlane.

Zgodnie z przytoczonymi w raporcie danymi Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w pierwszej połowie 2025 r. sądy ogłosiły 207 upadłości przedsiębiorstw. Oznacza to niewielki spadek w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, co w ocenie autorów raportu „potwierdza utrzymującą się od kilku lat tendencję, że firmy częściej niż bankructwo wybierają restrukturyzację zadłużenia”.

Rośnie liczba restrukturyzacji

Autorzy dodali, że do końca lipca 2025 r. wszczęto 2 tys. 610 postępowań dotyczących restrukturyzacji. Ich zdaniem, jeśli ten trend się utrzyma, na koniec roku liczba takich spraw będzie wyższa o 13 proc. niż w 2024 r. i o 19 proc. w porównaniu do 2023 r.

Mimo że według danych Eurostatu Polska osiągnęła w II kwartale br. drugi najwyższy kwartalny wzrost PKB w Unii Europejskiej (0,8 proc.), to nie wszystkie sektory korzystają z dobrej koniunktury - podano.

„W I półroczu bieżącego roku najwięcej problemów miały firmy przemysłowe, handlowe i budowlane. Zmagały się z rosnącymi kosztami energii, materiałów i wynagrodzeń oraz spadkiem zamówień na rynkach zagranicznych, zwłaszcza w Niemczech. Nie dziwi więc, że w pierwszej połowie 2025 r. to właśnie przemysł ogłosił najwięcej upadłości – 38 przypadków. Na kolejnych miejscach znalazły się firmy handlowe (28), budowlane (23) i transportowe (17)” - podano w raporcie.

Spośród 207 firm, które zbankrutowały w pierwszej połowie tego roku, 140 było wpisanych do KRD - to ponad 2/3 wszystkich upadłości. 16 proc. znalazło się w rejestrze już trzy lata przed ogłoszeniem bankructwa z długami sięgającymi 4,5 mln zł, a 20 proc. dwa lata wstecz – z niespłaconymi zobowiązaniami w wysokości 10,1 mln zł. Kolejne 34 proc. trafiło tam na rok przed upadłością i miało wtedy 15,4 mln zł zaległości. W dniu ogłoszenia bankructwa łączna kwota zadłużenia widniejąca w KRD przekraczała 31 mln zł.

Jakie obszary biznesu są ryzykowne

KRD podkreślił, że spośród 207 bankrutów największe długi pozostawiły spółki prawa handlowego – 27,4 mln zł, a jednoosobowe działalności gospodarcze odpowiadały za 3,6 mln zł zadłużenia. Autorzy zauważyli, że 982 przedsiębiorców zamiast bankructwa firmy ogłosiło upadłość konsumencką - jeśliby ich uwzględnić, to wówczas łączna liczba bankrutów wyniosłaby 1189. Pod względem branż najwyższe zaległości miało budownictwo (8,4 mln zł), a następnie przemysł (7,6 mln zł), transport (8,1 mln zł) oraz handel (2,9 mln zł).

Największe zaległości do spłaty mają bankruci z Mazowsza - to 9,2 mln zł. Z kolei w Wielkopolsce było to 4,7 mln zł, a na Śląsku 3,9 mln zł. Spore zadłużenia mają też województwa zachodniopomorskie (2,8 mln zł) i małopolskie (2,2 mln zł).

Zgodnie z publikacją, 1 tys. 119 firm, które rozpoczęły restrukturyzację w I półroczu 2025 roku, było już wpisanych do KRD, to 43 proc. wszystkich restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Ich zaległości sięgały 126,6 mln zł. „Ale sygnały o problemach pojawiały się wcześniej. 14 proc. dłużników figurowało w rejestrze trzy lata przed decyzją o restrukturyzacji, a 19 proc. dwa lata wstecz. Natomiast 26 proc. trafiło tam rok przed złożeniem wniosku” - wskazano.

Wśród restrukturyzowanych podmiotów największe zadłużenie mają spółki prawa handlowego - sięga ono 65 mln zł. Zaległości jednoosobowych działalności gospodarczych to 61,6 mln zł. Najwięcej do oddania mają przedsiębiorstwa transportowe (28,5 mln zł); duże zaległości mają też firmy przemysłowe (27,7 mln zł), handlowe (24,2 mln zł) i budowlane (15,3 mln zł).

„Przedsiębiorcy znajdujący się w restrukturyzacji najwięcej są winni instytucjom finansowym, jak banki, ubezpieczyciele i firmy leasingowe, które mają do odzyskania 27,6 mln zł. Straty poniósł też handel (22,5 mln zł), zarządcy nieruchomości (10,1 mln zł) i dostawcy energii (6,3 mln zł). Na zapłatę czekają także kontrahenci z firm doradczych i przemysłu (po 5,9 mln zł), usług (5,5 mln zł) i budownictwa (4,4 mln zł)” - podkreślił KRD.

PAP, sek

