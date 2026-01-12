W 2025 r. rekordowy przesył i eksport gazu

W 2025 r. przez polski system przesyłowy przepłynęło 22,8 mld m sześc. gazu, najwięcej w historii - poinformował w poniedziałek operator przesyłowy gazu Gaz-System. Rekordowy był też eksport gazu, który sięgnął 2 mld m sześc.

Wolumen przesłanego gazu pobił poprzedni rekord z 2021 r., kiedy to przez polski system przepłynęło 21,3 mld m sześc. gazu.

Eksportujemy coraz więcej gazu na Ukrainę

Z kolei eksport był o 0,7 mld m sześc. wyższy od poprzedniego rekordu z 2019 r. kiedy to wyniósł 1,3 mld m sześć. Głównym kierunkiem eksportu w zeszłym roku była Ukraina, na którą przypadło 99 proc. wyeksportowanego wolumenu - zaznaczył Gaz-System.

Operator, podsumowując 2025 r. zwrócił uwagę na zakończenie w nim szeregu inwestycji o strategicznym znaczeniu. W grudniu zakończono modernizację stacji pomiarowej Hermanowice przy granicy z Ukrainą, co umożliwia maksymalizację oferty przesyłu w zależności od warunków technicznych i handlowych. Wzmacnia to rolę Polski jako państwa realizującego tranzytowy przesył gazu dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej - podkreślił Gaz-System.

Gazociąg Rembelszczyzna–Mory / autor: materiały prasowe Gaz-System

Finalizacja strategicznych inwestycji

Zakończone zostały też budowy gazociągów o strategicznym znaczeniu. Gazociąg Rembelszczyzna–Mory wzmacnia stabilność zasilania aglomeracji warszawskiej, zwiększa elastyczność pracy stołecznego systemu przesyłowego i umożliwia przyłączenie nowych odbiorców. Połączenie Kędzierzyn-Koźle – Racibórz ma zasadnicze znaczenie dla województw śląskiego i opolskiego oraz realizacji programu „Coal to gas”, umożliwia też przyłączenie nowego bloku CCGT w Rybniku o mocy ponad 880 MW, budowanego przez PGE. Z kolei gazociąg Oświęcim–Tworzeń zwiększa dostęp do gazu w południowej Polsce, oraz integruje region z gazowym Korytarzem Północ–Południe, co poprawia bezpieczeństwo dostaw i możliwości przesyłowe w całym systemie krajowym.

W stronę hubu gazowego

„Gaz-System konsekwentnie i skutecznie realizuje strategię wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Kluczowe projekty inwestycyjne są prowadzone sprawnie i terminowo, również dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków z funduszy Unii Europejskiej. Naszym nadrzędnym obowiązkiem pozostaje zapewnienie stabilnych i bezpiecznych dostaw gazu dla kraju” - powiedział prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc, cytowany w komunikacie spółki.

Jak podkreślił, operator rozwija infrastrukturę przesyłową, która jest niezbędna do funkcjonowania w Polsce regionalnego centrum przesyłu i handlu gazem. „Równolegle realizujemy ambitne plany w obszarze zeroemisyjnych źródeł energii, w tym przygotowujemy naszą sieć do przesyłu biometanu. W ramach Nordycko-Bałtyckiego Korytarza, we współpracy z operatorami państw bałtyckich, prowadzimy prace dokumentacyjne nad przyszłą siecią wodorową” - zaznaczył Hinc.

Terminal gazowy LNG im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu / autor: materiały prasowe Gaz-System

„Wykorzystujemy naszą infrastrukturę na potrzeby energetyczne państw w regionie, pełniąc już dziś rolę hubu gazowego, co widać po rekordowym wolumenie eksportu. Nowe inwestycje Gaz-Systemu stanowią także ważny element rozwoju gospodarczego w naszym kraju poprzez utrzymywanie stabilnej podaży zleceń dla polskich firm przy budowaniu setek kilometrów gazociągów” – powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna. Jak podkreślił, Polska dysponuje krajowymi magistralami gazowymi, połączonymi z systemami sąsiednich krajów oraz zwiększonymi mocami regazyfikacyjnymi w Terminalu LNG w Świnoujściu, a w 2028 r. uruchomi kolejny terminal LNG - FSRU w Zatoce Gdańskiej. „Mając nadwyżkę przepustowości w stosunku do krajowego zapotrzebowania jesteśmy zabezpieczeni gazowo, a dzięki możliwościom sprowadzania gazu ziemnego z kilku alternatywnych kierunków położyliśmy kres uzależnieniu od jednego dostawcy i urzeczywistniliśmy ideę dywersyfikacji dostaw gazu” - podkreślił Wrochna.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

