Działała sto lat. Nie przetrzymała rządów Tuska

Historyczna mleczarnia w Lidzbarku Welskim (powiat działdowski) kończy działalność. To tutaj od lat produkowany był słynny ser, wpisany na listę produktów tradycyjnych Warmii i Mazur – pisze portal olsztyn.com.pl.

Spółdzielnia Mleczarska w Lidzbarku Welskim przestaje istnieć. Produkcja została zatrzymana, a pracownicy otrzymali wypowiedzenia. Chodzi o 17 osób. Powodem ma być sytuacja finansowa zakładu - pisze portal olsztyn.com.pl

Jeszcze w 2021 roku mleczarnia w Lidzbarku Welskim zwiększyła przychody z 10,43 mln zł do 11,30 mln zł. - Miarą poprawy jest również wzrost zysku netto do 726,4 tys. zł – informował branżowy serwis Forum Mleczarskie - wskazuje olsztyn.com.pl

Ofiarą załamania rynkowego stały się małe podmioty mleczarskie, które ostatni rok zamknęły stratą netto. Wśród nich jest mleczarnia w Lidzbarku Welskim, która przy przychodach rzędu 14,53 mln zł, miała ponad 400 tys. zł straty netto – donosiło Forum Mleczarskie.

Miniony rok miał być dla lidzbarskiej mleczarni jeszcze trudniejszy i zamknąć się stratą netto przekraczającą 1 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły co prawda 9,7 mln zł, ale koszty działalności operacyjnej przekroczyły 11,2 mln zł

Upadłość mleczarni była zaskoczeniem

Burmistrz Lidzbarka Welskiego, Andrzej Piątkowski, przekazał redakcji olsztyn.com.pl, że decyzja o zakończeniu działalności mleczarni była dla niego zaskoczeniem i podobnie jak większość mieszkańców dowiedział się o niej z mediów społecznościowych.

Spółdzielnia Mleczarska była firmą z wieloletnią tradycją, a jej wyroby, cenione za wyjątkowy smak, stanowiły dumę Lidzbarka powiedział Andrzej Piątkowski.

Historia mleczarni w Lidzbarku Welskim sięga początków XX wieku. Oferowała produkty takie jak: Ser Welski, maślanka, mleko, twaróg czy kefir. Ser Welski w 2007 roku został wpisany na listę produktów tradycyjnych Warmii i Mazur.

