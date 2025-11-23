Niemcy kupują na potęgę polskie sery i twarogi

W okresie styczeń–wrzesień 2025 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 3,1 mld euro i była o 14 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie 2024 r. Ponad 30 proc. eksportu produktów mleczarskich stanowią sery i twarogi - podaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W pierwszych III kwartałach br. eksportowi polskich produktów mleczarskich sprzyjał popyt eksportowy i duże zainteresowanie m.in. polskimi serami dojrzewającymi - wyjaśnił KOWR. A dopasowanie oferty asortymentowej do zróżnicowanych oczekiwań konsumentów zagranicznych umożliwiło dywersyfikację kierunków sprzedaży - dodał.

Udział produktów mlecznych w przychodach uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem wyniósł 7 proc. Jednocześnie na import asortymentu mlecznego wydatkowano blisko 1,5 mld euro, o 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Mimo to, dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie styczeń–wrzesień 2025 r. ukształtowało się na poziomie 1,6 mld euro, o 20 proc. wyższym niż przed rokiem.

Jakie produkty zyskały na popularności

Jak wynika z danych Biura Analiz i Strategii KOWR, branża mleczarska w okresie trzech kwartałów 2025 r. największe wpływy uzyskała z eksportu serów i twarogów (998 mln euro), które sprzedawane są głównie na rynek niemiecki.

Przychody z wywozu mleka płynnego i śmietany wyniosły 606 mln euro, masła i tłuszczów mlecznych – 429 euro mln, lodów – 414 mln euro, mleka zagęszczonego i w proszku – 279 mln euro, a jogurtów i napojów fermentowanych – 217 mln euro.

Unia Europejska, a zwłaszcza Niemcy głównym kierunkiem eksportu

Głównym rynkiem zbytu dla polskich produktów mlecznych jest Unia Europejska, do której trafia 73 proc. eksportu tej grupy produktów. Przychody uzyskane z ich eksportu wyniosły 2,3 mld euro i były o 19 proc. większe niż przed rokiem. Największym odbiorcą były: Niemcy (21 proc. ), Czechy (7 proc.), Niderlandy (6 proc.), Rumunia oraz Włochy (po 5 proc.).

Sprzedaż produktów mlecznych do krajów pozaunijnych dała wpływy rzędu 0,8 mld euro. (wzrost o 3 proc. r/r). Największy udział w polskim wywozie miały: Zjednoczone Królestwo (5 proc.), Algieria (3 proc.), Ukraina (3 proc.).

Polski rynek mleka

W 2024 r. Polska była trzecim, po Niemczech (33,8 mln ton) i Francji (24,2 mln ton) producentem mleka w UE, z produkcją na poziomie 16 mln ton. Nadwyżki z krajowej produkcji mleka pozwalają na sprzedaż produktów mlecznych na rynkach zagranicznych. Polska eksportuje 40 proc. produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających, ponad 20 proc. wyprodukowanych serów świeżych, serwatkowych i twarogów, ponad 80 proc. produkcji odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), do 30 proc. wyprodukowanego masła, ponad 15 proc. produkcji jogurtów i napojów fermentowanych oraz 20 proc. wyprodukowanej serwatki - wylicza KOWR.

Do końca 2025 r. na krajowym rynku mleka prawdopodobnie utrwalą się wzrostowe tendencje w sprzedaży zagranicznej odnotowane w okresie pierwszych trzech kwartałów br. Branża mleczarska pozostanie eksporterem netto, a sprzedaż zagraniczna produktów mlecznych będzie miała nadal znaczący udział w produkcji krajowej - podsumował KOWR.

PAP

