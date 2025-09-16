W Niemczech budzą sie demony. "Polska, ojczyzna Niemców"

Polska domaga się od Niemiec 6 bilionów złotych tytułem reparacji za zniszczenia, kradzieże i bombardowania podczas II wojny światowej. W jej trakcie zginęło około 5,8 miliona osób – w tym 3 miliony Żydów i 2,8 miliona Polaków narodowości polskiej, w tym cywilów i żołnierzy. Pomimo tego, niemiecka strona w dużej mierze bagatelizuje te roszczenia i dąży do zamknięcia dyskusji. Nowy prezydent Karol Nawrocki jednoznacznie deklaruje, że będzie konsekwentnie zabiegał o reparacje. Niestety, opór wobec tych roszczeń nie ogranicza się wyłącznie do Niemców.

Podczas wizyty polskiego prezydenta w Niemczech dziennikarze Wirtualnej Polski przywołali kontrowersyjną publikację o reparacjach autorstwa prof. Andrzeja Romanowskiego, literaturoznawcy i publicysty.

„Polska, ojczyzna Niemców. Nikomu nie zawdzięczamy tyle, co im” - to tytuł pańskiego artykułu sprzed czterech lat, który w sierpniu przypomniała „Gazeta Wyborcza”.

Do sprawy II wojny światowej odniósł się jako do epizodu.

Jeden epizod dziejowy nie może przekreślać tysiąca lat współżycia - odpowiadał prof. Romanowski.

Nazwanie wymordowania 6 milionów naszych rodaków i zniszczenia Polski „epizodem dziejowym” to nie koniec.

W historii świata, pełnej podbojów, niemal nie spotkamy podboju połączonego z wysiedleniem zastanej ludności. Wypędzenie Niemców było koniecznością, ale równocześnie było zbrodnią - w takich słowach historyk komentuje zajęcie tzw. Ziemi Odzyskanych przez Polskę. Naszą, polską zbrodnią - dodaje.

„ Polskie obozy”

Prof. Romanowski się nie zatrzymuje i mówi dalej:

Bo były polskie obozy. Oczywiście nie było to ani Auschwitz, ani Treblinka. Te nie Polacy postawili, tylko najeźdźcy, niemieccy zbrodniarze. Natomiast były polskie obozy dla Niemców, były polskie obozy dla Ślązaków, polskie obozy dla Mazurów i Warmiaków, były polskie obozy dla Ukraińców wysiedlonych po akcji Wisła - przypomina. My z wypędzeniem Niemców nigdy się nie zmierzyliśmy - informuje Polaków w kolejnej części wywiadu i namawia, by „nazywać rzeczy po imieniu”.

Profesor ostrzega, by nie przypominać Niemcom o należnym Polakom reparacjach, bo „to jest budzenie demonów”

Istnieje w Niemczech partia Alternatywa dla Niemiec (AfD). Ona stosuje bardzo ciekawą terminologię. Mówi „Niemcy Zachodnie” i „Niemcy Środkowe”, czyli dawna NRD. No a gdzie „Niemcy Wschodnie”? A to jesteśmy my - dodaje.

