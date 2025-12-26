"Zostaną pod ziemią do skutku". 21 górników nie wyjechało na powierzchnie

Trwa piąty dzień protestu pracowników Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Pod ziemią przebywa około 20 osób, a kilku uczestników protestu znajduje się na powierzchni – poinformował w piątek PAP rzecznik protestujących, Kazimierz Grajcarek. Protest jest wynikiem nieudolności rządu Donalda Tuska oraz złego potraktowania górników przez właściciela, który zapowiedział likwidację kopalni i utratę 750 miejsc pracy.

Przyczyny protestu i nieudolny rząd

Głównym powodem protestu w kopalni Silesia to zaniedbania ze strony ustawodawcy – związkowcy wskazują, że pracownicy tej kopalni zostali pominięci w nowelizowanej ustawie górniczej.

Likwidacja i zwolnienia

Pod koniec listopada zarządca masy sanacyjnej Silesii zawiadomił związki o zamiarze zwolnień grupowych. Dotyczyłyby one ponad 750 osób.

Skutki

Skutki tej decyzji są poważne: górnicy, którzy zdecydują się odejść z pracy, nie będą uprawnieni do odpraw ani urlopów.

Nieudolny rząd jedzie na oparach zapewnień i obietnic

Protestujący domagają się pilnej interwencji ministra energii, Miłosza Motyki, który zapewnił, że „pracownicy PG Silesia nie zostaną pozostawieni sami sobie”. W związku z tym oczekują konkretnych deklaracji w formie pisemnej, które zapewnią im większe poczucie bezpieczeństwa w obliczu nadchodzących zmian.

Górnicy są zdeterminowani

Na konferencji prasowej, zorganizowanej przez liderów związków zawodowych działających w kopalni – Solidarności, Kadry oraz Związku Zawodowego Górników – podkreślono, że protest ma charakter oddolny. Tomasz Szpyrka, szef Związku Zawodowego Kadra, zapowiedział, że protestujący są zdeterminowani i nie zakończą akcji, dopóki nie osiągną swoich celów.

Ciepłe posadki a walka o chleb

Decyzja o kontynuowaniu protestu będzie zależna od tego, czy rząd i właściciele kopalni podejmą odpowiednie kroki w celu rozwiązania sytuacji.

Protest trwa piątą dobę

Protest rozpoczął się w poniedziałek rano. Przewodniczący NSZZ Solidarność, Piotr Duda, napisał na platformie X, że „wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi na postulaty, górnicy kontynuują protest i deklarują, że zostaną pod ziemią do skutku”.

Największa kopalnia w Polsce

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach jest największą prywatną kopalnią węgla w Polsce. Jej udział w polskim rynku w 2022 r. wynosił około 3 proc. w produkcji węgla energetycznego i 2,3 proc. w produkcji węgla kamiennego łącznie.

