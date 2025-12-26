Leasing? Branża obawia się jednej decyzji

W 2025 r. rynek napędzały m.in. rosnący popyt na auta elektryczne, odwrót od własności na rzecz użytkowania oraz silna konkurencja w branży motoryzacyjnej.

Leasing coraz popularniejszy

Według raportu PKO Leasing, nadchodzące miesiące przyniosą dalsze umacnianie rozwiązań polegających na najmie samochodów, digitalizację sprzedaży oraz debatę o nowym systemie dopłat do pojazdów elektrycznych. W 2026 r. kluczowa będzie dekarbonizacja komunikacji miejskiej i firmowych flot.

Obawa przed decyzjami KE

Branża leasingowa obawia się, że firmom zostanie narzucona elektryfikacja ich taborów samochodowych, bez stworzenia warunków, m.in. rozbudowy infrastruktury ładowania.

Branża leasingowa w Polsce ma powody do optymistycznego spojrzenia na 2026 r., nawet jeśli w tym roku rosła nieco wolniej niż w poprzednich latach. Przede wszystkim leasing cieszy się niesłabnącą popularnością wśród przedsiębiorców, dla większości firm jest pierwszym wyborem w finansowaniu inwestycji we floty pojazdów – mówi Maciej Matelski, Dyrektor Biura Kompetencji ds. Rynku Samochodów Osobowych w PKO Leasing.

Nowe marki na rynku

W 2025 roku nowe marki na rynku wymusiły intensyfikację współpracy leasingodawców z dealerami i rozwój partnerstw w formule captive, szczególnie w segmencie premium i transporcie ciężkim.

