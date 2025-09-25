Rada UE przyklepała podatek od ogrzewania i paliw

Stało się: 27 państw członkowskich przyklepało nowy cel klimatyczny! Chodzi o tzw. deklarację NDC, która zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 roku. Szykują się poważne zmiany nie tylko dla przemysłu, ale również dla gospodarstw domowych – rachunki za paliwa i ogrzewanie mogą wkrótce zdecydowanie wzrosnąć.

Zgodnie z przyjętym dokumentem, maksymalnie do dziesięciu lat od dziś Unia obniży emisję gazów cieplarnianych o od 66 do 72,5 proc. względem 1990 roku. Do 2040 roku wskaźnik ten ma wzrosnąć aż o 90 proc.

ETS2 – ukryty podatek od paliw i ciepła

Nowe cele klimatyczne to nie tylko deklaracje. Od 2027 roku wejdzie w życie system ETS2, obejmujący paliwa używane w transporcie, budownictwie i do ogrzewania. W praktyce oznacza to dodatkowy koszt za każdą tonę wyemitowanego dwutlenku węgla – a więc droższy gaz, węgiel i benzynę. Gaz może zdrożeć o 25 zł/MWh już w 2027 roku i o ponad 47 zł/MWh do 2030 roku, węgiel – odpowiednio o 306 i 560 zł/t, zaś litr benzyny będzie kosztować więcej średnio o 0,54 zł, a oleju napędowego o 0,65 zł.

Konsekwencje dla obywateli i firm

Droższe paliwa i ogrzewanie przełożą się na wyższe koszty produkcji w wielu branżach. Może to wywołać efekt domina: wzrost cen żywności, usług i inflacji. Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla ostrzega, że ETS2 pogłębi ubóstwo energetyczne – szczególnie w krajach, w których wciąż powszechnie używa się węgla do ogrzewania domów.

Czy będą rekompensaty?

Obok nowych obciążeń mają pojawić się programy wsparcia: dopłaty do modernizacji budynków, inwestycji w OZE, samochodów elektrycznych czy pomp ciepła. Celem jest ułatwienie przejścia na zeroemisyjną gospodarkę, choć eksperci ostrzegają, że transformacja i tak będzie kosztowna.

Unia chce mówić jednym głosem

Jak podkreślił Lars Aagaard, minister klimatu Danii, poparcie wszystkich państw członkowskich dla nowego NDC ma pokazać jedność UE w obliczu globalnych wyzwań klimatycznych. Deklaracja zostanie przedstawiona na COP30 (spotkaniu stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu) w 2025 roku i będzie kolejnym etapem na drodze do zeroemisyjności.

Źródło: TopAgrar.pl; oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Chińskie towary płyną do Europy dużo krótszą trasą!

Repolonizacja metodą Tuska: „Serce CPK” w obce ręce!

Wołowina drożeje, eksport rośnie. Co się dzieje?

»»Granica polsko-białoruska otwarta. Nie będzie żadnych odszkodowań dla firm transportowych? – oglądaj w telewizji wPolsce24