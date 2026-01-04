Efekt mrożący: eksport ropy z Wenezueli stanął

Wenezuelski eksport ropy naftowej, który spadł do minimum w związku z ogłoszoną przez prezydenta Donalda Trumpa blokadą wszystkich tankowców jest obecnie sparaliżowany, kapitanowie portów nie otrzymali zgody na wypłynięcie załadowanych statków , poinformowały w sobotę cztery źródła bliskie operacjom.

Paraliż pojawił się po tym, jak Stany Zjednoczone wywiozły prezydenta Nicolasa Maduro i jego żonę ze stolicy Caracas i ogłosiły, że będą nadzorować transformację polityczną w tym południowoamerykańskim kraju.

Trump: embargo na ropę z Wenezueli obowiązuje

Prezydent Trump powiedział w sobotę, że „embargo na ropę” nałożone na kraj jest w pełni obowiązujące. Kilka statków, które niedawno załadowały ropę naftową i paliwo przeznaczone do portów docelowych, w tym do Stanów Zjednoczonych i Azji, nie wypłynęło w morze, a inne, które czekały na załadunek, pozostały puste.

W sobotę w głównym porcie naftowym kraju, Jose, nie odbywał się załadunek żadnych tankowców, poinformował TankerTrackers.com.

Całkowite zawieszenie eksportu ropy naftowej, w tym tankowców czarterowanych przez Chevron, głównego partnera państwowej PDVSA, mogłoby przyspieszyć konieczność ograniczenia wydobycia ropy na polach naftowych, ponieważ zbiorniki magazynowe, a nawet statki wykorzystywane do magazynowania ropy na wodzie, szybko się zapełniły w ostatnich tygodniach, jak podają źródła.

PDVSA i Chevron nie odpowiedziały natychmiast na prośby Reutersa o komentarz.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Uwaga, piece kaflowe i „kozy” są już nielegalne!

Upadek Maduro uruchomi efekt domina w… Europie?

9 stycznia w stolicy wielki protest przeciw Mercosur

»»Bez dzieci nie ma przyszłości. Jak uratować Polskę? – Zobacz „Dekalog Przetrwania” w telewizji wPolsce24