Efekt mrożący: eksport ropy z Wenezueli stanął

Wenezuelski eksport ropy naftowej, który spadł do minimum w związku z ogłoszoną przez prezydenta Donalda Trumpa blokadą wszystkich tankowców jest obecnie sparaliżowany, kapitanowie portów nie otrzymali zgody na wypłynięcie załadowanych statków , poinformowały w sobotę cztery źródła bliskie operacjom.
Paraliż pojawił się po tym, jak Stany Zjednoczone wywiozły prezydenta Nicolasa Maduro i jego żonę ze stolicy Caracas i ogłosiły, że będą nadzorować transformację polityczną w tym południowoamerykańskim kraju.
Trump: embargo na ropę z Wenezueli obowiązuje
Prezydent Trump powiedział w sobotę, że „embargo na ropę” nałożone na kraj jest w pełni obowiązujące. Kilka statków, które niedawno załadowały ropę naftową i paliwo przeznaczone do portów docelowych, w tym do Stanów Zjednoczonych i Azji, nie wypłynęło w morze, a inne, które czekały na załadunek, pozostały puste.
W sobotę w głównym porcie naftowym kraju, Jose, nie odbywał się załadunek żadnych tankowców, poinformował TankerTrackers.com.
Całkowite zawieszenie eksportu ropy naftowej, w tym tankowców czarterowanych przez Chevron, głównego partnera państwowej PDVSA, mogłoby przyspieszyć konieczność ograniczenia wydobycia ropy na polach naftowych, ponieważ zbiorniki magazynowe, a nawet statki wykorzystywane do magazynowania ropy na wodzie, szybko się zapełniły w ostatnich tygodniach, jak podają źródła.
PDVSA i Chevron nie odpowiedziały natychmiast na prośby Reutersa o komentarz.
