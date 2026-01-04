Dekalog Narodowego Przetrwania – by Polska nie wymarła!

TYLKO U NAS

Zakaz propagandy antyrodzinnej, posiadanie rodziny jako misja każdej kobiety i każdego mężczyzny, większe prawa polityczne dla rodzin z dziećmi, powstrzymanie laicyzacji życia społecznego czy obowiązkowe przeszkolenie wojskowe - to niektóre punkty Dekalogu Narodowego Przetrwania. Jest to pomysł, który w sobotę zaprezentowali w „Salonie Dziennikarskim Extra” na antenie Telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski - redaktor naczelny naszej stacji oraz Marek Grabowski - socjolog, prezes Fundacji Mamy i Taty – notuje portal wPolityce.pl

Jednym z tematów „Salonu Dziennikarskiego Extra” na antenie Telewizji wPolsce24 była zła sytuacja demograficzna Polski.

Stanisław Janecki, publicysta tygodnika „Sieci” przytoczył dokładne liczby. Zwrócił uwagę, że na początku lat 80., a dokładniej - w stanie wojennym, w Polsce rodziło się ponad 700 tys. dzieci. W 2017 r. jeszcze ponad 400 tys.

1.38 jest wskaźnik dla Europy za rok 2024. Za rok 2025 prawdopodobnie będzie to 230 tys. To jest katastrofa — ocenił.

Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty ocenił, że „kielich demograficzny, niestety, jest taki, że obecnie, żeby tę dzietność osiągnąć rzędu 2.1, kobiety musiałyby mieć ponad czwórkę dzieci”.

Na początku lat 80. w Polsce rodziło się rocznie ponad 700 tys. dzieci, dziś 230 tysięcy / autor: Pixabay

Dekalog Narodowego Przetrwania

Redaktor naczelny wPolsce24 Jacek Karnowski i zaproszeni komentatorzy nie tylko ubolewali nad zaistniałą sytuacją, ale również postanowili wskazać receptę.

Proszę państwa my z Markiem Grabowskim, socjologiem, pokusiliśmy się o opracowanie takiego dekalogu. To są propozycje, które, uważamy, trzeba położyć na stole. My się nie upieramy przy konkretnych zapisach i punktach, można rozmawiać, ale no to jest właśnie premiera — podkreślił redaktor Karnowski.

Punkt 2. Dekalogu - misją każdej kobiety i mężczyzny jest posiadanie potomstwa / autor: Pixabay

Oto Dekalog Narodowego Przetrwania:

1.Zakaz propagandy antyrodzinnej;

2.Przyjęcie założenia, że misją każdej kobiety i mężczyzny jest posiadanie potomstwa;

3.Przyznanie rodzinom z dziećmi większych praw politycznych;

4.Progresywne programy socjalne;

5.Wychowanie młodego pokolenia maksymalnie poza wpływem mediów społecznościowych;

6.Wzmocnienie treści narodowych i wspólnotowych w edukacji szkolnej;

7.Obowiązkowe przeszkolenie wojskowe;

8.Powstrzymanie laicyzacji życia społecznego;

9.Zaprzestanie wykorzystywania zagrożeń geopolitycznych i zdrowotnych jako narzędzia destabilizacji społecznej;

10.Przyjęcie założenia, że emigracja na stałe z Polski nie może być postrzegana dalej jako rzecz neutralna.

