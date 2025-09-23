Ubóstwo energetyczne? O 560 zł więcej za tonę węgla

Unia Europejska zatwierdziła jeszcze bardziej radykalny plan redukcji emisji dwutlenku węgla w ramach programu ETS2. Do 2040 roku państwa członkowskie mają obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 90 proc. względem 1990 roku. Celem na 2035 rok jest redukcja mieszcząca się w przedziale 66,25-72,5 proc. Oznacza to szybszą transformację energetyczną, ale równocześnie zdecydowanie wyższe koszty ogrzewania i transportu.

ETS2 – system handlu emisjami obejmujący ogrzewanie i transport – będący tak naprawdę ukrytym podatkiem klimatycznym, obejmie paliwa wykorzystywane w transporcie i ogrzewaniu. W efekcie, od 2027 roku gaz, węgiel i benzyna zaczną szybko drożeć.

Ukryty podatek klimatyczny

UE stawia na odnawialne źródła energii, pompy ciepła i elektryczny transport. Jednocześnie gospodarstwa domowe i firmy zapłacą więcej za ogrzewanie i paliwa. Bruksela zapowiada jednak nowe programy wsparcia, które teoretycznie mają złagodzić skutki transformacji energetycznej.

Co zdrożeje i o ile?

Eksperci ostrzegają przed wzrostem ubóstwa energetycznego. Już w 2030 roku tona węgla może bowiem kosztować o 560 zł więcej niż obecnie. Prąd będzie droższy o 47 zł/MWh, a litr benzyny o około 0,54 zł. Choć konsumenci mogą liczyć na dotacje do termomodernizacji czy OZE, koszty życia w całej Unii znacząco wzrosną.

Źródło: farmer.pl

Oprac. GS

