Kto się tuczy na drogich jabłkach?

Polska od lat była jabłkowym potentatem nie tylko w Europie, ale i w skali globu, a nasze owoce uchodziły za powszechnie dostępne. Dziś ich ceny detaliczne mogą szokować, bo dochodzą do ośmiu złotych za kilogram. Sadownik ma z tego złotówkę, maksymalnie złoty pięćdziesiąt. Kto zgarnia resztę, sprawiając, że jabłko staje się powoli owocem luksusowym?

Sytuację wyjaśnił nam producent spod Grójca posiadający 26 hektarów sadu.

Kto tak naprawdę żeruje na ciężkiej pracy sadowników?

O dziwo nie są to punkty skupu, które zatrzymują sobie przeciętnie po półtora złotego. Biorą na siebie przy okazji takie koszty, jak: sortowanie, chłodzenie, opakowania (a więc kartony i palety), fakturowanie, transport i potencjalne straty, które zazwyczaj nie są potencjalne. Przeciętnie zostaje im więc mniej więcej 50 groszy z każdego kilograma. W praktyce cena na rampie hipermarketu wynosi około trzech złotych.

Hegemon odpowiedzialny za drożyznę jest więc oczywisty – to sklepy wielkopowierzchniowe, które inkasują aż 60 proc. ceny detalicznej.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro wPolsce24

