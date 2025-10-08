Ropa wciąż drożeje wbrew danym

Ceny ropy naftowej zwyżkują kolejny dzień pomimo mieszanych danych o amerykańskich zapasach paliw i zwiększeniu podaży przez OPEC - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XI kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 62,28 USD, wyżej o 0,89 proc. Brent na ICE na XII jest wyceniana po 65,97 USD za baryłkę, w górę o 0,79 proc.

Zapasy surowca w USA na poziomie minimum

Amerykański Instytut Paliw (API) podał najnowsze wyliczenia dotyczące zapasów ropy i jej produktów w USA w ub. tygodniu, a te są mieszane. Zapasy ropy - wg API - wzrosły w ub. tygodniu o 2,8 mln baryłek. Pomimo wzrostu utrzymują się one na poziomie bliskim sezonowego minimum. W hubie Cushing zapasy surowca spadły jednak o 1,2 mln baryłek - wskazuje w raporcie API. Zapasy benzyny w Stanach Zjednoczonych zniżkowały zaś w ub. tygodniu o 1,2 mln baryłek, a zapasy paliw destylowanych spadły o 1,8 mln baryłek. Tymczasem - jak wskazują analitycy - ceny ropy naftowej pozostają pod presją oczekiwań, że w nadchodzących miesiącach wystąpi nadpodaż surowca na globalnych giełdach paliw.

OPEC zwiększa podaż ropy na rynku

Na dodatek w niedzielę Arabia Saudyjska i jej sojusznicy z OPEC+ zgodzili się na zwiększenie produkcji ropy w listopadzie - o 137.000 baryłek dziennie. Jest to drugi miesiąc z rzędu, gdy OPEC+ zdecydował o podwyżce dostaw ropy o 137.000 USD b/d.

W USA z kolei krajowe oficjalne prognozy wskazują na wzrost produkcji ropy w tym roku do rekordowych 13,5 mln baryłek i taki poziom produkcji utrzyma się też w 2026 r. dzięki szybszemu niż oczekiwano wzrostowi produkcji ropy w Zatoce Meksykańskiej.

Jak wynika z opublikowanego raportu Short-Term Energy Outlook - przygotowanego przez Energy Information Administration (EIA) - produkcja ropy przez kilka projektów na akwenie, który prezydent USA Donald Trump przemianował z Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, wzrosła szybciej niż się tego spodziewano. Oczekuje się, że produkcja ropy w Zatoce Meksykańskiej (Amerykańskiej) wzrośnie średnio do 1,89 mln baryłek dziennie w 2025 r., a w 2026 r. osiągnie 1,96 mln baryłek dziennie.

PAP Biznes, sek

