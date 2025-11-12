Zwrot na rynku ropy! Co powie OPEC?

Ceny ropy na globalnych giełdach paliw spadają po trzech dniach zwyżek. Inwestorzy czekają na raporty, które rzucą światło na perspektywy dla globalnej podaży ropy w 2026 r. - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 60,83 USD, niżej o 0,34 proc.

Brent na ICE na I 2026 jest wyceniana po 64,95 USD za baryłkę, niżej o 0,32 proc.

Raport OPEC ustawi rynek; MAE optymistycznie

Inwestorzy odliczają czas do publikacji raportów, które rzucą światło na perspektywy dla globalnej podaży na rynku ropy w 2026 roku. W środę swoją comiesięczną analizę sytuacji na rynku ropy przedstawi OPEC.

Tymczasem Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) wskazała już, że w najbliższym czasie rynki ropy wydają się być dobrze zaopatrzone w ten surowiec. MAE wskazała, że aż do połowy tego stulecia światowa konsumpcja ropy będzie rosła.

W tzw. „Scenariuszu Bieżącej Polityki” MAE oceniała, że do 2050 roku konsumpcja ropy na świecie wzrośnie o 13 proc. Będzie mieć to związek z wolniejszym tempem wprowadzania na rynki pojazdów elektrycznych i utrzymującym się w takiej sytuacji zapotrzebowaniem na ropę.

MAE zakłada, że globalne zużycie ropy naftowej wzrośnie z ok. 100 mln baryłek dziennie do 113 mln b/d w 2050 r., podczas gdy udział pojazdów elektrycznych w całkowitej sprzedaży samochodów na świecie zasadniczo osiągnie stabilny poziom po 2035 r. Udział sprzedaży pojazdów elektrycznych globalnie ma się podwoić do 2030 r. - wskazuje MAE.

Na razie - jak ocenia dyrektor wykonawczy MAE Fatih Birol - świat musi się zmierzyć z szeregiem zagrożeń dla rynków ropy, takich jak sankcje dotyczące sektora naftowego, niepewność co do dostaw ropy i gazu ziemnego z Rosji oraz ryzyko ataków cybernetycznych na infrastrukturę elektroenergetyczną.

„Globalne bezpieczeństwo energetyczne stoi w obliczu niespotykanych dotąd zagrożeń, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy” - podkreśla Birol.

Analitycy wskazują, że prognozy MAE - powołanej po szoku naftowym w 1973 r. - są wykorzystywane na całym świecie jako punkt odniesienia dla rządów i firm energetycznych przy planowaniu przez nie polityki gospodarczej i inwestycji.

