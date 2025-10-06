Przystanek cenowy po wzrostach na stacjach paliw

Ceny diesla i benzyny 95 w tym tygodniu mogą spaść średnio o 1 gr na litrze - prognozują analitycy Refleksu. W stosunku do ubiegłego tygodnia średnie ceny benzyny i oleju napędowego są obecnie wyższe o 3–4 gr na litrze - dodali.

W tym tygodniu średnie ceny paliw na stacjach powinny utrzymać się blisko poziomów z 2 października br. „Spodziewamy się spadku cen Pb95 i diesla o 1 gr/l, natomiast ceny Pb98 i LPG powinny pozostać bez zmian” - poinformowali analitycy Refleksu.

Według ich danych średnie ceny paliw 2 października kształtowały się następująco: litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował 5,90 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,64 zł, olej napędowy - 5,99 zł, a autogaz - 2,66 zł.

„Zgodnie z prognozą z ubiegłego tygodnia średnie ceny benzyny i oleju napędowego wzrosły o 3–4 gr na litrze. W przypadku autogazu odnotowano spadek o 2 gr na litrze” - wyliczyli analitycy.

Dodali, że większą dynamikę zmian odnotowali na krajowym rynku hurtowym. „Po skokowym wzroście cen pod koniec ubiegłego tygodnia nastąpił ich spadek” - ocenili.

Rosną zapasy na rynku ropy

W komentarzu analitycy zwrócili uwagę, że w piątek ceny grudniowej serii kontraktów na ropę Brent pozostawały poniżej 65 dol. za baryłkę. Ich zdaniem ropa zakończy tydzień blisko 8-proc. spadkiem ceny. Benzyna na rynku ARA od 26 września potaniała o 58,75 dol. za tonę, a diesel o 65 dol.

Zaobserwowali też, że rosyjski eksport ropy drogą morską we wrześniu wzrósł do najwyższego poziomu od ponad roku – 3,88 mln baryłek dziennie.

„Zapasy ropy w USA zgodnie z ostatnimi danymi EIA (U.S. Energy Information Administration) wzrosły w skali tygodnia o 1,8 mln baryłek, do 416,5 mln baryłek. Poziom zapasów jest 4 proc. niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Rezerwy benzyn wzrosły o 4,1 mln baryłek, a olejów – o 0,6 mln baryłek” - przekazali analitycy.

PAP, sek

