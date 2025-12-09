Ceny ropy na globalnych rynkach spadają i przedłużają najmocniejsze zniżki od niemal 3 tygodni. Inwestorzy będą w tym tygodniu z uwagą przyglądać się raportom dot. rynku paliw na świecie, aby ocenić skalę nadwyżki ropy - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na I 2026 kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 58,64 USD, niżej o 0,41 proc.

Brent na ICE na II jest wyceniana po 62,29 USD za baryłkę, w dół o 0,32 proc., po zniżce w poniedziałek o 2 proc.

Raporty

Inwestorzy będą w tym tygodniu z uwagą przyglądać się raportom dot. rynku paliw na świecie, aby ocenić skalę nadwyżki surowca.

We wtorek swoją krótkoterminową prognozę energetyczną przedstawi amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA).

W tym tygodniu opublikowane zostaną też raporty Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) i OPEC.

MAE już wcześniej podawała, że w przyszłym roku na globalnych rynkach ropy można spodziewać się rekordowej nadwyżki tego surowca.

Cena za baryłkę ropy

Teraz inwestorzy będą w publikowanych raportach dotyczących rynków ropy poszukiwać wszelkich sygnałów o możliwych zmianach w perspektywach dla podaży i popytu.

Na razie oczekuje się, że nadwyżka na rynku ropy wzrośnie w 2026 r., a podaż ropy będzie przewyższać zapotrzebowanie na ten surowiec o ponad 2 mln baryłek dziennie” - powiedział Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV. Prognozujemy, że średnia cena baryłki ropy Brent w ciągu przyszłego roku wyniesie 57 USD, a kluczowym założeniem jest, że dostawy rosyjskiej ropy zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie - dodał.

Reakcje inwestorów

Inwestorzy w tym tygodniu będą też z uwagą obserwować przebieg rozmów handlowych Indii i USA, podczas których zostanie też prawdopodobnie poruszona kwestia zakupu przez Indie rosyjskiej ropy.

W ub. tygodniu w Indiach przebywał prezydent Rosji Władimir Putin, który obiecał „nieprzerwane dostawy paliw” do tego azjatyckiego kraju.

Rosja jest wiarygodnym dostawcą surowców energetycznych i jest gotowa kontynuować nieprzerwane dostawy paliw do Indii - zapewniał Putin podczas swojej wizyty w New Delhi.

Indyjskie rafinerie, po kilkumiesięcznej przerwie, wznowiły zakupy rosyjskiej ropy, ale po znacznie obniżonej cenie. Rosja zgodziła się na zniżkę wynoszącą 5 USD za baryłkę.

