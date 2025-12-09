Mocny trend na rynku ropy. Nowa cena
Ceny ropy na globalnych rynkach spadają i przedłużają najmocniejsze zniżki od niemal 3 tygodni. Inwestorzy będą w tym tygodniu z uwagą przyglądać się raportom dot. rynku paliw na świecie, aby ocenić skalę nadwyżki ropy - informują maklerzy.
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na I 2026 kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 58,64 USD, niżej o 0,41 proc.
Brent na ICE na II jest wyceniana po 62,29 USD za baryłkę, w dół o 0,32 proc., po zniżce w poniedziałek o 2 proc.
Raporty
Inwestorzy będą w tym tygodniu z uwagą przyglądać się raportom dot. rynku paliw na świecie, aby ocenić skalę nadwyżki surowca.
We wtorek swoją krótkoterminową prognozę energetyczną przedstawi amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA).
W tym tygodniu opublikowane zostaną też raporty Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) i OPEC.
MAE już wcześniej podawała, że w przyszłym roku na globalnych rynkach ropy można spodziewać się rekordowej nadwyżki tego surowca.
Cena za baryłkę ropy
Teraz inwestorzy będą w publikowanych raportach dotyczących rynków ropy poszukiwać wszelkich sygnałów o możliwych zmianach w perspektywach dla podaży i popytu.
Na razie oczekuje się, że nadwyżka na rynku ropy wzrośnie w 2026 r., a podaż ropy będzie przewyższać zapotrzebowanie na ten surowiec o ponad 2 mln baryłek dziennie” - powiedział Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV.
Prognozujemy, że średnia cena baryłki ropy Brent w ciągu przyszłego roku wyniesie 57 USD, a kluczowym założeniem jest, że dostawy rosyjskiej ropy zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie - dodał.
Reakcje inwestorów
Inwestorzy w tym tygodniu będą też z uwagą obserwować przebieg rozmów handlowych Indii i USA, podczas których zostanie też prawdopodobnie poruszona kwestia zakupu przez Indie rosyjskiej ropy.
W ub. tygodniu w Indiach przebywał prezydent Rosji Władimir Putin, który obiecał „nieprzerwane dostawy paliw” do tego azjatyckiego kraju.
Rosja jest wiarygodnym dostawcą surowców energetycznych i jest gotowa kontynuować nieprzerwane dostawy paliw do Indii - zapewniał Putin podczas swojej wizyty w New Delhi.
Indyjskie rafinerie, po kilkumiesięcznej przerwie, wznowiły zakupy rosyjskiej ropy, ale po znacznie obniżonej cenie. Rosja zgodziła się na zniżkę wynoszącą 5 USD za baryłkę.
