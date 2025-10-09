Zwrot na rynku ropy! Bardzo ważny powód

Ceny ropy na globalnych giełdach zniżkują - jest jeden bardzo ważny powód - słabnie napięcie na Bliskim Wschodzie, gdzie Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XI kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 62,31 USD, niżej o 0,38 proc.

Brent na ICE na XII jest wyceniana po 66,07 USD za baryłkę, w dół o 0,27 proc.

Prezydent Donald Trump doprowadził do pokoju między Izraelem i Hamasem

Inwestorzy skupiają się na zmniejszeniu napięcia na Bliskim Wschodzie po tym, jak Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego. Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego mającego zakończyć wojnę w Strefie Gazy - ogłosił w środę prezydent USA Donald Trump.

Pierwsza faza porozumienia zakłada zawieszenie walk, uwolnienie żydowskich zakładników i częściowe wycofanie się izraelskich wojsk.

„Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną już wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoich żołnierzy na uzgodnioną wcześniej linię (…) Wszystkie strony będą traktowane sprawiedliwie” – napisał Donald Trump w serwisie Truth Social, ogłaszając zawarcie rozejmu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział, że ”z Bożą pomocą sprowadzimy do domu wszystkich zakładników„, podziękował Donaldowi Trumpowi i określił zawarcie umowy jako dyplomatyczny sukces i moralne zwycięstwo Izraela.

Hamas ogłosił, że zgodził się na porozumienie, wzywając jednocześnie społeczność międzynarodową, by zmusiła Izrael do przestrzegania umowy. Według izraelskich mediów Hamas uwolni żyjących zakładników w sobotę lub w niedzielę.

Umowa ma zostać formalnie podpisana w czwartek w południe w Egipcie, a prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi zaprosił Donalda Trumpa na uroczyste podpisanie porozumienia.

W końcu jest więc przełom w prowadzonych rozmowach mających na celu zakończenie dwuletnich działań zbrojnych.

W USA rosną zapasu surowca

Tymczasem w USA rosną zapasy ropy naftowej drugi tydzień z rzędu.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 3,72 mln baryłek, czyli o 0,89 proc., do 420,26 mln baryłek - wynika z oficjalnych danych amerykańskiego Departamentu Energii (DoE). Zapasy benzyny spadły jednak w tym czasie o 1,6 mln baryłek, czyli o 0,73 proc., do 219,03 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły z kolei o 2,02 mln baryłek, czyli o 1,63 proc., do 121,56 mln baryłek - podał DoE.

Prognoza silnego spadku cen surowca

Tymczasem analitycy Goldman Sachs mają dla klientów dobrą informację - w przyszłym roku baryłka ropy Brent może kosztować 56 USD, gdyż globalna produkcja surowca znacząco przewyższy popyt na ropę.

„Prognoza banku, że silna podaż ropy prawdopodobnie jeszcze bardziej obniży ceny surowca w ciągu najbliższego roku, wydaje się być zgodna z rzeczywistością” - stwierdzili analitycy Goldman Sachs Group Inc. w jednym z najnowszych raportów rynkowych.

