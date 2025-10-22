Ostry zwrot na rynku ropy!

Ceny ropy na globalnych giełdach mocno rosną w środę po doniesieniach, że USA i Indie są blisko zawarcia umowy handlowej, na mocy której Indie mogłyby stopniowo ograniczać import ropy naftowej z Rosji - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 58,22 USD, wyżej o 1,71 proc.

Brent na ICE na XII jest wyceniana po 62,31 USD za baryłkę, wyżej o 1,63 proc.

Obniżka ceł w USA dla Indii za szlaban na ropę z Rosji

Wg informacji podawanych przez gazetę „Mint” USA i Indie zbliżają się do zawarcia porozumienia handlowego, na mocy którego Stany Zjednoczone mogą obniżyć cła na indyjski eksport z ok. 50 proc. do 15-16 proc. „Mint” powołuje się na trzy anonimowe źródła zbliżone do sprawy. Gazeta podaje, że New Delhi może zgodzić się na stopniowe ograniczenie importu ropy z Rosji i zezwolić Stanom Zjednoczonym na eksport większej ilości niemodyfikowanej genetycznie amerykańskiej śruty sojowej i kukurydzy.

Porozumienie takie może zostać ogłoszone, gdy prezydent USA Donald Trump i premier Indii Narenda Modi mogą spotkać się przy okazji szczytu ASEAN - Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej - w Malezji - podaje „Mint”. Szczyt przywódców ASEAN odbędzie się w Kuala Lumpur w dniach 26-28 października.

Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek, że rozmawiał z premierem Indii, a ten zapewnił go, że Indie „nie będą kupować dużo ropy od Rosji„.

Już 15 października prezydent USA ogłaszał, że Indie nie będą kupować rosyjskiej ropy. Miał go o tym poinformować przywódca Indii Narendra Modi. „Zapewnił mnie dzisiaj, że nie będą kupować ropy od Rosji. (…) Teraz muszę sprawić, by Chiny zrobiły to samo” - mówił w ub. tygodniu Donald Trump.

Indie stały się głównym importerem ropy z Rosji

Po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 r. Indie stały się głównym importerem ropy z Rosji, kupując rosyjski surowiec po obniżonych cenach. Rosyjska ropa stanowi ok. 1/3 całkowitego importu ropy przez Indie.Na razie Indie poczyniły znaczne postępy w rozmowach handlowych z USA, dążąc do zawarcia porozumienia w handlu i obniżenia wysokich amerykańskich ceł.

Zespół negocjatorów z Indii odbył „pozytywne spotkanie” z urzędnikami w Waszyngtonie - podały anonimowe źródła. „Między Indiami a Stanami Zjednoczonymi nie ma istotnych różnic w kwestiach handlowych” - podały źródła.

Prezydent USA Donald Trump mówił wcześniej, że Indie będą „nadal płacić ogromne cła„, jeśli nie wstrzymają zakupów rosyjskiej ropy.

