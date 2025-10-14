Awaria numeru 112! MSWiA: „Szukamy przyczyny”

Dziś, około godz. ósmej doszło do poważnej awarii numeru alarmowego 112. Jak przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, służby pracują nad ustaleniem przyczyny problemu. Na razie nie wiadomo, czy to tylko chwilowa usterka, czy też poważniejsza awaria, która potrwa dłużej.

MSWiA apeluje, aby do czasu rozwiązania problemu w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia dzwonić bezpośrednio pod numer 999, który łączy z pogotowiem ratunkowym. Resort zapewnia, że specjaliści pracują nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności numeru 112.

Kiedy korzystać z numeru 112?

Z numeru 112 należy korzystać tylko w sytuacjach nagłych, gdy konieczna jest natychmiastowa reakcja takich służb jak policja, pogotowie ratunkowe czy straż pożarna. Może to być np. wypadek drogowy, pożar, nagłe pogorszenie się stanu zdrowia, przestępstwo lub zaginięcie osoby. Se.pl przypomina, żeby pod żadnym pozorem nie korzystać z numeru 122 w błahych sprawach, ponieważ każde nieuzasadnione połączenie może opóźnić pomoc dla osób naprawdę potrzebujących ratunku.

Jak działa system?

Po wybraniu numeru połączenie trafia do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), gdzie dyżurują specjalnie przeszkoleni operatorzy. Ich zadaniem jest: przyjęcie zgłoszenia, ustalenie, co się wydarzyło i gdzie oraz przekazanie informacji odpowiednim służbom ratunkowym. Operatorzy mogą prowadzić rozmowę w języku polskim, angielskim lub niemieckim. W razie potrzeby korzystają z systemów lokalizacji dzwoniącego.

Źródło: se.pl, wp.pl, MSWiA

Oprac. GS