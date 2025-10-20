TYLKO U NAS
Teraz Francja! Zabójczy wirus krąży nad bankami
Akcje BNP Paribas traciły dzisiaj na paryskiej giełdzie aż 10 proc. Czy giełdowa katastrofa wielkiego francuskiego banku to tylko pojedynczy przypadek, czy sygnał kłopotów, które dopadły Europę?
Według inwestorów i analityków, na których opinie powołuje się Reuters, spadek notowań BNP Paribas wynika z orzeczenia amerykańskiej ławy przysięgłych, zgodnie z którym francuski bank pomógł rządowi Sudanu w popełnieniu ludobójstwa, świadcząc usługi bankowe naruszające amerykańskie sankcje.
Ryzyko wielkich odszkodowań
Decyzja sądu zapadła w piątek. Zgodnie z nią, BNP Paribas ma zapłacić łącznie 20,5 mln dolarów trzem sudańskim powodom, którzy obecnie mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Ich adwokaci twierdzą, że wyrok ten otwiera ponad 20 tys. sudańskim uchodźcom możliwość ubiegania się o miliardy dolarów odszkodowania od francuskiego banku.
BNP Paribas uważa, że tak się nie stanie. Bank zamierza odwołać się od wyroku, który uważa za ewidentnie błędny i ignorujący “ważne dowody, których nie miał prawa przedstawić”, jak czytamy w jego oświadczeniu. Twierdzi, że “wyrok ten odnosi się konkretnie do tych trzech powodów i nie powinien mieć szerszego zastosowania. Wszelkie próby ekstrapolacji są z konieczności błędne, podobnie jak wszelkie spekulacje dotyczące potencjalnego porozumienia”.
Obniżony rating
Być może rynek przesadził, i tak niespodziewany spadek notowań był klasycznym przypadkiem przeniesienia fatalnych nastrojów inwestorów akurat na ten bank. Tak się złożyło, że to on znalazł się w oku cyklonu, który dopadł nie tylko BNP Paribas, ale całą francuską gospodarkę.
Sprawa, której sądowy finał nastąpił w piątek, ciągnęła się od kilku lat, a sam saudyjski proceder dotyczył lat 90. XX wieku. Wczoraj akcje innych francuskich banków również traciły, choć nie tak mocno, jak BNP Paribas: notowania Crédit Agricole i Société Généraletrciły spadały w południe o około 2,5 proc.
Inwestorzy z coraz większym niepokojem spoglądają na Francję. W piątek agencja S&P Global obniżyła jej rating o jeden punkt - z „AA-/A-1” do „A+/A-1” - ponieważ uważa, że niestabilność polityczna zagraża wysiłkom rządu zmierzającym do naprawy finansów. W tygodniu poprzedzającym decyzję agencji, premier Sebastien Lecornu zobowiązał się do zawieszenia krytykowanej reformy emerytalnej z 2023 r. i dwukrotnie musiał się zmierzyć z głosowaniem nad wotum nieufności.
Agencje rzadko pochylają się nad ratingami poszczególnych krajów poza ustalonymi harmonogramami aktualizacji, ale S&P stwierdziła, że w obecnej sytuacji politycznej Francji było to konieczne.
Słabe ogniwo
Decyzja S&P uruchomiła lawinę, której pierwszą ofiarą stał się BNP Paribas - największy bank we Francji i drugi w Europie. Obniżka ratingu spowodowała wzrost rentowności rządowych obligacji, a francuskie banki są mocno od nich uzależnione.
Do tego w czwartek na amerykańskiej giełdzie doszło do pogromu, którego głównymi sprawcami były regionalne banki, w tym Zions Bancorporation i Western Alliance (oba ujawniły wysokie straty na kredytach komercyjnych).
Inwestorzy zaczynają obawiać się , że nie są to przypadki odosobnione, lecz sygnały pogarszających się warunków kredytowych w największych gospodarkach świata. Jeżeli pojawiły się w USA, równie dobrze mogą przenieść się na Europę, w której najsłabszym ogniwem jest obecnie Francja.
Nawet cień podejrzenia o wspomaganie ludobójstwa w Sudanie to duże ryzyko reputacyjne i prawne dla BNP Paribas. To jednak tylko część zabójczego koktajlu, z którym - być może - będzie musiała się zmierzyć nie tylko Francja.
Stanisław Koczot
