Austriacy kupili polski bank. 22 stycznia zmieni nazwę

Santander Bank Polska otrzymał od Erste Group Bank zawiadomienie o nabyciu od Banco Santander akcji stanowiących ok. 49 proc. udziałów w ogólnej liczbie głosów w banku, podał Santader BP. W osobnym komunikacie Grupa Erste poinformowała, że z sukcesem sfinalizowała zakup pakietu kontrolnego Santander Bank Polska.

„Grupa Santander i Erste Group potwierdziły finalizację transakcji zakupu 49 proc. akcji Santander Bank Polska i 50 proc. akcji Santander TFI. Tym samym SBP dołączył do austriackiej grupy finansowej Erste, która szczyci się ponad 200-letnią tradycją. Santander Bank Polska będzie ósmym rynkiem w Erste Group i największym bankiem pod względem liczby klientów” - czytamy w komunikacie Santander BP.

22 stycznia zniknie Santander Bank Polska

22 stycznia br. planowane jest nadzwyczajne walne zgromadzenie Santander Bank Polska, które zdecyduje m.in. o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska. Zmiana marki obejmie także spółki grupy kapitałowej Santander Bank Polska, które mają w nazwie „Santander” (z wyłączeniem Santander Consumer Bank w Polsce, ze spółkami zależnymi, który teraz w całości należy do Grupy Santander).

„Nasz główny akcjonariusz, Erste Group, to silny, stabilny europejski bank. Od dziś wspólnie będziemy budować przyszłość dla naszych klientów. Erste doskonale zna i rozumie realia naszego regionu. Tak jak my, stawia na budowanie długotrwałych relacji i najlepszych doświadczeń klientów. Dołączenie do Erste Group otwiera przed nami wiele nowych możliwości - nasz nowy akcjonariusz wnosi doskonałą znajomość rynku europejskiego oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, które wesprą nas w dalszym, dynamicznym rozwoju usług dla naszych klientów” - skomentował prezes Michał Gajewski, cytowany w materiale.

„Dbamy o finanse naszych klientów, pomagamy im w rozwoju i osiąganiu sukcesów. Łącząc dorobek naszej wieloletniej tradycji z naszymi kompetencjami, chcemy jeszcze lepiej wspierać polskie rodziny, przedsiębiorstwa i całą gospodarkę. I te priorytety nie zmienią się. Z nowym akcjonariuszem stworzymy naszym klientom nowe możliwości” - dodał.

Z kolei dyrektor generalny Erste Group Peter Bosek podkreślił, że Erste Group to nie tylko inwestor, ale także długoterminowy partner zaangażowany we wspieranie rozwoju Polski.

„Nasze zaangażowanie odzwierciedla przekonanie, że Polska jest fundamentem przyszłości i dynamiki Europy. Cieszymy się, że dzięki współpracy z Banco Santander nasi klienci będą nadal korzystać z globalnej sieci Santander, zyskując jednocześnie dostęp do bogatej wiedzy i rozbudowanych sieci Erste Group na rynkach Europy Środkowej” - powiedział.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem jest Erste Group. Aktywa razem banku wyniosły 304,37 mld zł na koniec 2024 r.

