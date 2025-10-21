Żona b. prezydenta znalazła pracę w finansach? Jest dementi

Agata Kornhauser-Duda, żona byłego prezydenta Andrzeja Dudy, dostała pracę w Narodowym Banku Polskim - wynika z ustaleń telewizji TVN24. — Proszę nie powielać nieprawdziwych informacji. Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP - poinformował portal Business Insider Polska rzecznik NBP

Była pierwsza dama ma być doradczynią prezesa NBP Adama Glapińskiego – podaje Interia.pl.

Informacje o nowej funkcji byłej pierwszej damy ustalił TVN24. Z nieoficjalnych doniesień dziennikarzy stacji wynika, że Agata Kornhauser-Duda dostała posadę w Narodowym Banku Polskim. Redakcja TVN24 wysłała pytania w tej sprawie do biura prasowego NBP, jednak dotychczas nie otrzymano odpowiedzi - informuje Interia.pl.

Rzecznik NBP w komentarzu dla Business Insider Polska przekazał:

Proszę nie powielać nieprawdziwych informacji. Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP.

W latach 1998-2015 Agata Kornhauser-Duda była nauczycielką języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

Były prezydent w radzie nadzorczej Zen.com

Wczoraj poinformowano, że były prezydent Andrzej Duda został członkiem rady nadzorczej firmy Zen.com z sektora technologii finansowej. Były prezydent nie wykluczył pojawienia się w radach nadzorczych innych instytucji.

Andrzej Duda przeszedł do biznesu

