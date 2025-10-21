AKTUALIZACJA
Żona b. prezydenta znalazła pracę w finansach? Jest dementi
Agata Kornhauser-Duda, żona byłego prezydenta Andrzeja Dudy, dostała pracę w Narodowym Banku Polskim - wynika z ustaleń telewizji TVN24. — Proszę nie powielać nieprawdziwych informacji. Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP - poinformował portal Business Insider Polska rzecznik NBP
Była pierwsza dama ma być doradczynią prezesa NBP Adama Glapińskiego – podaje Interia.pl.
Informacje o nowej funkcji byłej pierwszej damy ustalił TVN24. Z nieoficjalnych doniesień dziennikarzy stacji wynika, że Agata Kornhauser-Duda dostała posadę w Narodowym Banku Polskim. Redakcja TVN24 wysłała pytania w tej sprawie do biura prasowego NBP, jednak dotychczas nie otrzymano odpowiedzi - informuje Interia.pl.
Rzecznik NBP w komentarzu dla Business Insider Polska przekazał:
Proszę nie powielać nieprawdziwych informacji. Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP.
»» Więcej o czytaj na portalu BusinessInsider.pl w publikacji Zwrot w sprawie zatrudnienia Agaty Kornhauser-Dudy. Mamy komentarz rzecznika NBP
W latach 1998-2015 Agata Kornhauser-Duda była nauczycielką języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.
Były prezydent w radzie nadzorczej Zen.com
Wczoraj poinformowano, że były prezydent Andrzej Duda został członkiem rady nadzorczej firmy Zen.com z sektora technologii finansowej. Były prezydent nie wykluczył pojawienia się w radach nadzorczych innych instytucji.
»» O przejściu byłego prezydenta do pracy w biznesie czytaj tutaj:
Andrzej Duda przeszedł do biznesu
Sek, PAP
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Teraz Francja! Zabójczy wirus krąży nad bankami
Wystrzał produkcji przemysłowej! „To efekt bazy”
»»Prokuratura ściga lekarzy sceptycznych wobec szczepień – oglądaj w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.