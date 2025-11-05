PERSONALIA
Dziwna dymisja wiceministra od tuzina mieszkań
Wiceminister Robert Kropiwnicki poinformował w środę, że po dwóch latach pracy odchodzi z resortu aktywów państwowych. Nie podał powodu swojego odejścia. „Decyzja Roberta Kropiwnickiego wzbudziła entuzjazm w mediach społecznościowych i stała się okazją do wypomnienia najbardziej kontrowersyjnych elementów jego działalności w rządzie Donalda Tuska” – zauważa portal wPolityce.pl
„Kończąc dwuletnią pracę w Ministerstwie Aktywów Państwowych chciałbym podziękować premierowi, współpracownikom, radom nadzorczym i zarządom za dobrą współpracę. Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki. To był dla mnie ważny i inspirujący okres w życiu. Teraz są na horyzoncie nowe wyzwania” - napisał Kropiwnicki na platformie X.
Robert Kropiwnicki na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych został powołany 13 grudnia 2023 roku.
12 mieszkań i „niebywała buta i arogancja”
Decyzja Roberta Kropiwnickiego wzbudziła entuzjazm w mediach społecznościowych i stała się okazją do wypomnienia najbardziej kontrowersyjnych elementów jego działalności w rządzie Donalda Tuska – komentuje portal wPolityce.pl
Robert Kropiwnicki, poseł Koalicji Obywatelskiej jako polityk był znany szerzej opinii publicznej przede wszystkim z ujawnienia w swoim oświadczeniu majątkowym, że jest właścicielem 12 mieszkań.
W ostatnie zdanie wkradł się błąd. Powinno ono brzmieć „teraz na horyzoncie są nowe mieszkania…” – komentuje publicysta Krzysztof Karnkowski.
W końcu dobra decyzja rządu. Miejmy nadzieję, że nowe wyzwania nie obejmują pasożytnictwa na koszt polskiego społeczeństwa czy skupowaniu kolejnych mieszkań - komentuje internauta Elton_Muzg.
Wskazywano również na specyficzny styl sprawowania funkcji urzędniczej w rządzie.
Są i dobre wiadomości dziś Oby to znaczyło, że kończy się czas pogardy dla pracowników Poczty Polskiej, łamanie prawa i niebywała buta i arogancja – pisze w komentarzu do dymisji wiceministra MAP posłanka Razem Paulina Matysiak.
Bardzo się cieszymy i Pracownicy Poczty Polskiej jeszcze w ilości 49 000 również! Pracownicy będą pamiętać: łamanie kodeksu pracy-raport Główny Inspektorat Pracy za nieprawidłowości przy PDO za ukrywanie kosztów delegacji zarządu PP, za zwolnienia pracowników, za pogardę Pracowniczą! Do widzenia! — zaznaczył NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej.
PAP, wPolityce.pl, oprac. sek
