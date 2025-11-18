Zabijanie Odry. "Polska ma powrócić do roli ubogich peryferiów Europy"

Po utworzeniu parku narodowego w Dolinie Dolnej Odry żegluga na tej rzece będzie niemożliwa. W konsekwencji dalszy rozwój portu Szczecin-Świnoujście stanie pod znakiem zapytania. Tylko ktoś naiwny może uwierzyć, że chodzi tu o ochronę przyrody.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę powołującą Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. W szczegółowym uzasadnieniu wyjaśnił m.in., że utworzenie nowego parku rodzi ryzyko zablokowania rozwoju gospodarczego regionu.

Był to – zrozumiały ze względu na powagę urzędu prezydenckiego – eufemizm, bo tak naprawdę należałoby powiedzieć, że rząd Tuska z premedytacją demontuje polską gospodarkę, a ustawa o parku narodowym – tak jak zahamowanie prac nad CPK, energetyką jądrową czy ostatnio wywrócenie do góry nogami budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu – jest kolejnym punktem tej samobójczej strategii. W zamierzeniach obecnego reżimu Polska ma powrócić do roli ubogich peryferiów Europy, eksploatowanych bez żadnych ograniczeń przez zagraniczny kapitał. Oczywistością będzie stwierdzenie, że Tusk działa tu w zgodzie z obcymi, przede wszystkim niemieckimi, interesami.

Konrad Kołodziejski

