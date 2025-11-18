Bank Pocztowy ma nowy zarząd

Rada nadzorcza Banku Pocztowego ponownie powierzyła Agnieszce Kosowskiej tymczasowe kierowanie pracami zarządu Banku - poinformował w poniedziałek zarząd Banku Pocztowego. Dodał, że Kosowskiej powierzono również stanowisko wiceprezesa Banku nadzorującego obszar współpracy w GK Poczta Polska.

Zarząd Banku Pocztowego poinformował w poniedziałek, że rada nadzorcza Banku 17 listopada 2025 r. powołała Agnieszkę Kosowską do zarządu XII kadencji i powierzyła jej pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu Banku Pocztowego nadzorującego obszar współpracy w Grupie Kapitałowej Poczta Polska. W komunikacie dodano, że rada nadzorcza ponownie powierzyła Agnieszce Kosowskiej tymczasowe kierowanie pracami zarządu Banku Pocztowego, do dnia powołania prezesa zarządu XII kadencji. Poinformowano też, że Kosowska z dniem 17 listopada od godz. 13:20 zrezygnowała z funkcji członka rady nadzorczej Banku Pocztowego.

Spółka podała, że skład zarządu Banku, od 17 listopada 2025 r., od godz. 13:30 przedstawia się następująco: Agnieszka Kosowska - wiceprezes zarządu tymczasowo kierująca pracami zarządu, Łukasz Kinicki - wiceprezes zarządu, Hubert Meronk - wiceprezes zarządu, Piotr Piechota - wiceprezes zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. Ponadto, rada nadzorcza wybrała Tomasza Bogusa do pełnienia funkcji sekretarza Rady Nadzorczej Banku XIII kadencji – dodano.

Kariera nowej zarządzającej Banku Pocztowego

Dotychczas Agnieszka Kosowska zajmowała w Grupie Kapitałowej Poczta Polska stanowisko Dyrektora Departamentu Ładu Korporacyjnego Poczty Polskiej oraz pełniła funkcję członka rady nadzorczej Banku, przy czym, w okresie od 14 sierpnia 2025 r. do 14 listopada 2025 r. mandat członka rady nadzorczej był zawieszony w związku z delegowaniem do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Banku i kierowaniem pracami zarządu.

Stało się tak po tym jak 12 sierpnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego odwołało Jarosława Orlikowskiego z funkcji prezesa. Orlikowski na swoje stanowisko został powołany w lutym 2025 roku.

Bank Pocztowy jest polskim bankiem detalicznym. Ma 4,7 tys. placówek w Polsce i blisko 700 tys. klientów. Prawie 75 proc. akcji banku ma Poczta Polska, a 25 proc. PKO BP.

PAP, sek

