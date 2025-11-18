Giełda robi coraz lepszy biznes

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej GPW zwiększył się w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. o 45 mln zł, do 158,6 mln zł, co oznacza wzrost o 39,7 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Przychody GK GPW osiągnęły 411,5 mln zł, rosnąc o 60,3 mln zł (wzrost o 17,2 proc.) względem analogicznego okresu 2024 r. Wzrost ten był rezultatem wzrostu obrotów na rynku finansowym.

W tym samym czasie koszty działalności operacyjnej zwiększyły się o 20,9 mln zł (wzrost o 8,5 proc.), głównie z powodu wyższych kosztów osobowych. Zysk operacyjny sięgnął 143,1 mln zł, co oznacza wzrost o 46,3 mln zł (47,8 proc.). EBITDA wzrosła o 50,9 mln zł (42,4 proc.), do 170,8 mln zł.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została utworzona w kwietniu 1991 r. Giełda spółką notowaną na Głównym Rynku GPW od 9 listopada 2010 r. GPW jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce i jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zakres działalności Grupy obejmuje organizację giełdowego obrotu instrumentami finansowymi oraz działalność związaną z tym obrotem. Jednocześnie Grupa organizuje alternatywny system obrotu, a także prowadzi działalność w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.

PAP

