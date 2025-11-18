Uwaga, niebezpieczne narzędzie w kuchni!

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w poniedziałek ostrzeżenie dotyczące migracji substancji chemicznych - pierwszorzędowych amin aromatycznych do żywności z podbieraka do pierogów.

GIS poinformował, że w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykryto niebezpieczne dla człowieka substancje chemiczne w podbieraku do pierogów.

Chodzi o podbierak do pierogów Nylon Scoop 11,75” (30cm) o numerze partii: 5907354177103 z kodem kreskowym 5907354177103. Jego importerem z Chin jest ROZETTE Sp. z.o.o., ul. Daleka 8/26, 02-024 Warszawa, a dystrybutorem P.H.U. TOPAZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3b, 08-300 Sokołów Podlaski.

GIS poinformował, że importer wycofuje produkt z rynku i we współpracy z dystrybutorem poinformował o sprawie konsumentów. Ponadto dystrybutor zobowiązał się do wywieszenia informacji dla klientów indywidualnych o stwierdzonej niezgodności.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te – jak podkreśla GIS – nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań - zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

PAP, sek »» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Strategiczna współpraca InPost z Post Office

Służby w stanie alarmu. „Chodziło o wysadzenie pociągu”

Eksport nie pociągnie gospodarki

»»Zbigniew Ziobro: Nie będę przyjmować scenariusza przestępców – oglądaj wywiad specjalnie dla telewizji wPolsce24