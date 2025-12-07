Polskie banki ostrożnie obchodzą się z AI

Sztuczną inteligencję wdrożyło 10 proc. firm z sektora finansowego w Polsce i 32 proc. na świecie - wynika z raportu Capgemini. W najbliższych latach firmy będą tworzyć zespoły, w których człowiek i AI będą się uzupełniać, ale technologia nie zastąpi ludzi - podano.

Z raportu „World Cloud Report in Financial Services 2026” przygotowanego przez Capgemini Research Institute wynika, że dysproporcja względem globalnych wyników jest niższa w przypadku wdrażania tzw. agentów AI - w Polsce 6 proc. instytucji finansowych zdecydowało się na tę technologię, a na świecie - 10 proc.

Firmy uczestniczące w badaniu wskazywały, że wdrażają takie rozwiązania do kontaktu z klientem (75 proc.), wykrywania oszustw (64 proc.), procesów kredytowych (61 proc.) i onboardingu (59 proc.). Na świecie firmy ubezpieczeniowe wykorzystują agentów AI także przy likwidacji szkód (65 proc.).

Agent AI wydajnym narzędziem walki z cyberprzestępczością

Jednocześnie 96 proc. przedstawicieli polskich instytucji finansowych uważa, że agenci AI pomogą w obszarze innowacji, a według 28 proc. mogą wspierać ekspansję zagraniczną. Ponadto, 80 proc. globalnych instytucji jest na etapie pilotaży lub testów rozwiązań wykorzystujących takie technologie.

Zdaniem Tomasza Radwańskiego z Capgemini Polska, agenci AI potrafią działać z większą dokładnością i prędkością niż ludzie. „Wykrywają wzorce i anomalie w czasie rzeczywistym, co znacząco ogranicza liczbę fałszywych alarmów i poprawia jakość decyzji. Dla polskich instytucji finansowych to szczególnie istotne – cyberbezpieczeństwo i wykrywanie nadużyć należą dziś do głównych obszarów, w których AI już przynosi wymierne efekty” - ocenił.

AI nie eliminuje roli człowieka

Autorzy raportu uważają, że rozwój agentów AI nie oznacza końca ludzkiej roli w sektorze finansowym, lecz jej nowy etap. „Automatyzacja przejmuje rutynowe zadania, ale to człowiek wciąż odpowiada za interpretację, etykę i ostateczne decyzje” - wskazali. Według nich najbliższe lata przyniosą nie tyle zastępowanie ludzi technologią, ile tworzenie zespołów, w których człowiek i AI będą się uzupełniać kompetencjami.

Badanie objęło 1,1 tys. przedstawicieli firm z sektora finansowego z 14 krajów: Kanady, USA, Belgii, Francji, Niemiec, Luksemburga, Holandii, Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Australii, Hong Kongu, Japonii i ZAE.

