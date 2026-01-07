Zaniżali składki OC dla kierowców. Są na celowniku KNF

Komisja Nadzoru Finansowego uznała składki ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oferowane przez Agro Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za nieadekwatne i z tego powodu nałożyła karę 1,3 mln zł na ubezpieczyciela – poinformowała w środę KNF.

Jak wynika z komunikatu Komisji, decyzję o nałożeniu kary na ubezpieczyciela podjęto w środę, ale nie jest ona ostateczna, gdyż może on zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Ubezpieczyciel przekazał, że nie będzie udzielał komentarza do czasu ostatecznego rozpatrzenia decyzji w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący KNF Krystian Wiercioch poinformował, że według ustaleń Komisji w latach 2022-2024 poziom składek nie zapewniał co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 10, która obejmuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Poinformował też, że równocześnie prowadzone są dwa postępowania administracyjne wobec Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group oraz InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, w których badana jest adekwatność składek stosowanych w analogicznych segmentach działalności. Pozostają one w toku i zostały wszczęte z urzędu.

Zaniżanie składek komunikacyjnego OC zagraża stabilności rynku

Wiercioch podkreślił, że adekwatność składek ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej zakładów i bezpieczeństwa ubezpieczonych. Jego zdaniem długotrwałe zaniżanie składek, w szczególności w warunkach nasilonej konkurencji cenowej, może prowadzić do braku możliwości adekwatnego pokrycia przyszłych odszkodowań i świadczeń, a w konsekwencji do ryzyka naruszenia wypłacalności zakładu ubezpieczeń i stabilności całego rynku.

„Zaniżanie składek prowadzi często do ich gwałtownego wzrostu w kolejnych okresach, gdy zakłady ubezpieczeń zmuszone są do szybkiego odbudowywania rentowności i pozycji kapitałowej. Takie nagłe podwyżki składek są niekorzystne dla klientów, utrudniają planowanie ochrony ubezpieczeniowej oraz mogą ograniczać dostępność ubezpieczeń” – zauważył wiceprzewodniczący KNF.

KNF na bieżąco śledzi „adekwatność składek”

Dodał, że zakłady przy ustalaniu wysokości składek powinny brać pod uwagę nie tylko dane historyczne, ale również przede wszystkim prognozowane przyszłe koszty obsługi świadczeń. Jego zdaniem pomijanie kluczowych czynników może prowadzić do nieprawidłowej wyceny ryzyka. Wiercioch zapewnił, że KNF na bieżąco analizuje adekwatność składek stosowanych przez zakłady ubezpieczeń i w razie potrzeby podejmuje kolejne działania.

„Równolegle podejmowane są działania mające na celu wzmocnienie rzetelności danych finansowych wykorzystywanych w procesach nadzorczych. KNF zwróciła uwagę biegłym rewidentom na konieczność szczegółowego badania poprawności alokacji kosztów do poszczególnych grup ubezpieczeń oraz prawidłowości wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tak, aby wyniki techniczne prezentowane w poszczególnych grupach ubezpieczeń w sposób rzetelny odzwierciedlały faktyczną sytuację finansową zakładów ubezpieczeń. Kwestie te będą również przedmiotem zainteresowania KNF w ramach prowadzonych inspekcji” – dodał przedstawiciel Komisji.

PAP, sek

