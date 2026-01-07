Zarząd właściciela TVN uparł się: tylko Netflix!

Koncern medialny Warner Bros. Discovery oświadczył w środę, że jego zarząd jednogłośnie odrzucił poprawioną ofertę przejęcia ze strony Paramount Skydance i potwierdził poparcie dla propozycji zakupu części aktywów złożonej przez Netflixa.

Firma poinformowała w liście do akcjonariuszy, że jej zarząd zebrał się we wtorek, aby omówić nową ofertę ze strony Paramount Skydance, ale została ona odrzucona. Jak wyjaśniono, proponowane przez Paramount Skydance przejęcie miałoby być częściowo sfinansowane z zaciągniętych pożyczek, co stwarza większe ryzyko dla WBD niż oferta Netflixa.

PAP

