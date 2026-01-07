InPost trafi w ręce Amerykanów?

Kojarzony z Rafałem Brzoską InPost już teraz jest w mniejszej części własnością polskiego kapitału, a wkrótce może być już w pełni w rękach Amerykanów. O ile potwierdzą się doniesienia o zainteresowaniu przejęciem 100 proc. akcji przez Advent International – pisze portal businessinsider.com.pl

Jedną z bardziej rozpoznawalnych na świecie marek kojarzonych z Polską jest InPost. Wszystko za sprawą popularnych paczkomatów, które w tysiącach są rozmieszczone nie tylko na ulicach naszego kraju, ale też w Wielkiej Brytanii i Francji. Maszyny w dużej liczbie stoją też np. we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii i krajach Beneluksu.

Twarzą InPostu jest Rafał Brzoska, choć aktualnie ma kontrolę jedynie nad około 13-procentami akcji, które w praktyce należą do jego wehikułu finansowego o nazwie A&R Investments. To się jednak może zmienić. We wtorek pojawiła się informacja, że wszystkie udziały w InPoście może wykupić jedna firma – pisze portal businessinsider.com.pl.

Według Sky News to nie zewnętrzny podmiot, a fundusz będący mniejszościowym udziałowcem InPostu stanął na czele konsorcjum, które złożyło wstępną ofertę przejęcia polskiej firmy logistycznej. Mowa o funduszu Advent International - wskazuje businessinsider.com.pl..

Advent International to duży i doświadczony fundusz private equity na świecie, który od momentu powstania w 1984 r. zainwestował ponad 42 mld dol. w setki przedsiębiorstw z różnych sektorów, w tym usług finansowych, technologii oraz handlu.

