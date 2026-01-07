Największy polski producent obuwia dla dzieci bankrutem

Firma Bartek – długoletni lider polskiego rynku obuwia dziecięcego – oficjalnie upadła. Decyzja sądu, która Uprawomocniła się w ostatnich dniach 2025 roku, kończy wielomiesięczne spekulacje wokół przyszłości przedsiębiorstwa i potwierdza skalę problemów, z jakimi od kilku lat mierzyła się spółka.

Bartek to firma z Mińska Mazowieckiego założona w 1991 roku przez Pawła Bartnickiego. Przez ponad trzy dekady przedsiębiorstwo konsekwentnie budowało rozpoznawalność marki, a jego obuwie dziecięce było dostępne w całej Polsce – zarówno w sieci sklepów stacjonarnych, jak i w sprzedaży internetowej. Od 2019 roku większościowym udziałowcem spółki była Grupa Wojas, posiadająca 56 proc. udziałów. 8 października ub.r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód ogłosił upadłość Bartka. Postanowienie stało się prawomocne 19 grudnia, definitywnie zamykając drogę do dalszych prób ratowania przedsiębiorstwa w dotychczasowej formule.

Narastające problemy finansowe

Sytuacja finansowa Bartka systematycznie się pogarszała. Spółka notowała spadek płynności i rentowności, a trudności nasiliły się w kolejnych latach. Przychody netto zmniejszyły się z 42 mln zł w 2021 roku do (szacunkowo) 10-15 mln zł w 2024 roku, a więc o ponad 70 proc. Kluczowymi przyczynami były malejący popyt przy rosnących lawinowo kosztach produkcji obuwia.

Wniosek o upadłość

W kwietniu 2024 roku zarząd spółki złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Równolegle ustanowiono tymczasowego nadzorcę sądowego, a następnie syndyka, odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania upadłościowego oraz zabezpieczenie majątku firmy. Dane finansowe za 2024 rok potwierdziły skalę problemów. Bartek odnotował stratę na sprzedaży w wysokości ok. 5,6 mln zł oraz stratę netto przekraczającą 7,4 mln zł. Wyniki te znacząco ograniczyły możliwości dalszego funkcjonowania spółki.

Nieskuteczna restrukturyzacja

Podejmowane próby restrukturyzacji, w tym negocjacje układowe z wierzycielami oraz wnioski o zatwierdzenie układu, nie przyniosły oczekiwanych efektów. Sąd odmówił zatwierdzenia układu, a składane zażalenia nie zostały rozstrzygnięte przed ogłoszeniem upadłości.

Koniec epoki

W sprawozdaniach finansowych spółka wskazywała na czynniki, które ostatecznie uniemożliwiły jej zażegnanie kryzysu – to m.in. ograniczenie produkcji oraz niepewność związana z trwającymi postępowaniami upadłościowymi. Ostatnie plany zakładały wygaszenie produkcji i dalszą optymalizację działalności, w tym czerpanie przychodów z licencjonowania znaków towarowych. Bartek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek dziecięcego obuwia w Polsce. Jej zniknięcie z rynku dla całej branży oznacza koniec pewnej epoki

Źródło: dlahandlu.pl, WP Finanse

Oprac. Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Padł rekord rekordów zakupu nowych aut!

Polski lider logistyki na sprzedaż? Czekanie na konkret

Dekalog Narodowego Przetrwania – by Polska nie wymarła!

»»Rosną opłaty za odpady – oglądaj „Piątkę wGospodarce.pl” w telewizji wPolsce24