Złoto Glapińskiego. NBP ma zasoby warte 275,6 mld zł

Na koniec grudnia 2025 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski wynosiły 231 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 271 mld USD – podał w środę Narodowy Bank Polski.

W środę NBP opublikował dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec grudnia 2025 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 231 mld euro i był wyższy o 1,9 mld euro niż na koniec listopada 2025 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 6,1 mld USD i osiągnął poziom 271 mld USD.

„Narodowy Bank Polski przy inwestowaniu rezerw dewizowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. Dopiero po spełnieniu tych warunków dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu w długim okresie. NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw inwestuje w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności” – poinformował polski bank centralny w komunikacie.

„NBP inwestuje również w dłużne pozarządowe papiery wartościowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu uzyskuje zdywersyfikowaną ekspozycję na globalny rynek akcji. Niewielka część rezerw utrzymywana jest w postaci krótkoterminowych lokat w bankach o wysokiej wiarygodności kredytowej” – podał także NBP.

Wartość złota w posiadaniu NBP na koniec grudnia 2025 r. wyniosła prawie 275,6 mld zł. W przeliczeniu na euro było to 65,2 mld euro, a na dolary – ponad 76,5 mld.

PAP, sek

