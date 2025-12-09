Trwa atak na prezesa NBP. RPP: "Zwracamy się o wyciszenie emocji"

Telewizja wPolsce24 ujawnia, że w NBP trwa polityczny zamach wymierzony w prezesa prof. Adama Glapińskiego. „Apelujemy o nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP” - czytamy w stanowisku Rady Polityki Pieniężnej w sprawie sytuacji w Zarządzie NBP.

Zamach na prof. Adama Glapińskiego

Telewizja wPolsce24 donosi, że w NBP ma miejsce polityczna próba obalenia prezesa prof. Adama Glapińskiego.

Koalicja pięciu członków zarządu, stara się odebrać prezesowi kluczowe kompetencje, proponując likwidację ważnych departamentów i przejęcie kontroli nad wydatkami.

Jeśli plan się powiedzie, prezes straci władzę, a bank trafi w ręce Koalicji 13 grudnia. To może otworzyć drogę do przyjęcia euro i oddania polskich rezerw złota Brukseli.

Stanowisko Rady Polityki Pieniężnej jest jasne

Rada Polityki Pieniężnej zaapelowała o unikanie działań naruszających stabilną relację między organami NBP i poszanowanie roli Prezesa NBP.

„Apelujemy o nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP. Tworzenie niepotrzebnych zakłóceń w tych relacjach, będzie działać na szkodę banku centralnego o potencjalnych konsekwencjach daleko wykraczających poza samą strukturę NBP. Zwracamy się o wyciszenie emocji, rozwagę i niedokonywanie żadnych pochopnych działań, których nieuchronną konsekwencją byłaby nieodwracalna utrata przez NBP jego pozycji budowanej konsekwentnie przez kilkadziesiąt lat, stabilizującej system finansowy, gospodarkę i Rzeczpospolitą Polską. Zagrażałoby to także wysokiemu międzynarodowemu prestiżowi Narodowego Banku Polskiego za umacnianie, którego odpowiedzialne są wszystkie organy banku centralnego” - apeluje Rady Polityki Pieniężnej ws. sytuacji w zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Rada Polityki Pieniężnej podkreśla, że każda destabilizacja relacji pomiędzy organami NBP zagraża nie tylko krajowej gospodarce, systemowi finansowemu jak i międzynarodowemu prestiżowi banku centralnego.

